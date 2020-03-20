Nokia 5310: возрождение музыкальной легенды

Компания HMD Global возродила культовый телефон Nokia 5310 XpressMusic. Новая модель Nokia 5310 мало чем отличается от оригинала. Модель 2007 года обладала молодежным дизайном и кнопками для управления музыкой. Эти особенности сохранила и обновленная версия.

Устройство получило 2,4-дюймовый цветной дисплей с разрешением 320 х 240 пикселей.

Аппарат построен на программной платформе Series 30+, в качестве аппаратной платформы выступает процессор Mediatek MT6260A. Объемы оперативной и встроенной флеш-памяти — 8 и 16 Mb соответственно. Поддерживаются карты памяти объемом до 32 Gb. Для музыки этого должно быть достаточно. Разрешение основной камеры – VGA.

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Питание обеспечивает съемный аккумулятор емкостью 1200 мА·ч. Nokia 5310 имеет физическую клавиатуру. По бокам от экрана расположились дополнительные кнопки, служащие для управления воспроизведением аудио и регулировки громкости. Так как телефон позиционируется как музыкальный, в нем установлены фронтальные стереодинамики.

В оснащение входят GSM, Bluetooth 3.0, micro-USB, 3,5-мм, FM-радио. Габариты составляют 123,7 х 54,2 х 13,1 мм, вес — 88,2 гр.

Новый Nokia 5310 поступит в продажу в текущем месяце по ориентировочной стоимости 39 евро.