27.03.2020

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Nintendo анонсировала сборник 51 Worldwide Games

51 Worldwide Games

Компания Nintendo анонсировала сборник 51 Worldwide Games для Nintendo Switch. Сборник представляет собой коллекцию из разнообразных игр многих жанров со всего мира, знакомых практически всем. Это настольные, карточные и спортивные игры. Он поддерживает многопользовательские матчи, по локальной сети или онлайн, для четырех человек.

«Наслаждайтесь знакомыми любимыми играми и изучайте скрытые жемчужины со всего мира в этой коллекции из 51 настольной игры и многого другого! 51 Worldwide Classics предлагает вам игры самых разных жанров, которые вы можете открывать для себя и играть. Каждая игра представлена в ошеломляющей детализации вроде звука костей и блеска шаров», — говорится в описании.

Стоимость сборника 51 Worldwide Games составляет 39,99 долларов. Уже можно оформить предварительный заказ в Nintendo eShop. Выйдет сборник 5 июня 2020 года.

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