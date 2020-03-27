Компания Nintendo анонсировала сборник 51 Worldwide Games для Nintendo Switch. Сборник представляет собой коллекцию из разнообразных игр многих жанров со всего мира, знакомых практически всем. Это настольные, карточные и спортивные игры. Он поддерживает многопользовательские матчи, по локальной сети или онлайн, для четырех человек.

«Наслаждайтесь знакомыми любимыми играми и изучайте скрытые жемчужины со всего мира в этой коллекции из 51 настольной игры и многого другого! 51 Worldwide Classics предлагает вам игры самых разных жанров, которые вы можете открывать для себя и играть. Каждая игра представлена в ошеломляющей детализации вроде звука костей и блеска шаров», — говорится в описании.

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Стоимость сборника 51 Worldwide Games составляет 39,99 долларов. Уже можно оформить предварительный заказ в Nintendo eShop. Выйдет сборник 5 июня 2020 года.