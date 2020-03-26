26.03.2020

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NEC и Sharp создадут совместное предприятие

Sharp NEC

Компании NEC и Sharp договорились о создании совместного предприятия путем объединения NEC Display Solutions (NDS), дочерней компании NEC, с Sharp. Ожидается, что совместное предприятие Sharp-NEC позволит обеим компаниям развивать свои сильные стороны и удовлетворять потребности своих клиентов во всем мире в средствах визуализации.

В соответствии с условиями соглашения, NEC Corporation передаст 66% акций NDS корпорации Sharp и сохранит 34% долю в данном бизнесе. Совместное предприятие Sharp-NEC продолжит поставлять продукцию под брендом NEC. При этом NEC Corporation будет продавать продукты и решения совместного предприятия своим клиентам по всему миру. Сделку планируется завершить 1 июля 2020 года.

Sharp и NEC Display Solutions хорошо известны на рынке визуальных решений, являясь ведущими мировыми производителями. Каждая из компаний имеет свои сильные стороны.

Sharp может похвастаться богатым опытом в разработке разнообразных бизнес-продуктов: интерактивных панелей, 8K-дисплеев, профессиональных и коммерческих дисплеев и дисплеев для совместной работы, но не имеет в своем ассортименте проекторов. NEC Display Solutions является одним из лидеров сегмента Digital Signage, который способен предложить всеобъемлющий портфель визуальных технологий и имеет огромное количество клиентов по всему миру.

Совместное предприятие сможет предложить клиентам еще более многофункциональные и удобные продукты.

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