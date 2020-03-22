Nar перевел 500 тысяч манатов в Фонд поддержки борьбы с коронавирусом и обеспечил медицинских работников и пациентов бесплатной мобильной связью

В ответ на призыв Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева Nar перевел 0,5 млн. манатов в Фонд поддержки борьбы с коронавирусом. Присоединившийся к борьбе против глобальной пандемии, Nar обеспечил бесплатной мобильной связью медицинский персонал борющийся с распространением коронавируса и пациентов наблюдающихся в больницах специального режима. Мобильный оператор совместно с TƏBİB, обеспечил раздачу карт оплаты Nar с номиналом в 50 манат во всех карантинных больницах и медицинских центрах страны борющихся с эпидемией.

Помимо этого, с целью поддержки мер проводимых в стране против инфекции коронавируса, Nar сделал звонки на Горячую линию TƏBİB (1542) абсолютно бесплатными.

В то же время, абоненты Nar могут получить поддержку центра обслуживания абонентов не выходя из дома через цифровые каналы оператора — мобильное приложение “Nar+” и официальные страницы мобильного оператора в социалных сетях, а также могут воспользоваться услугами Телефонного Центра (777) работающего в усиленном режиме 24/7.

Nar призывает всех следовать инструкциям и призывам Оперативного Штаба при Кабинете Министров и объединить свои силы в борьбе с коронавирусом.