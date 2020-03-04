Nar наградил лучших студентов АзТУ

В офисе мобильного оператора Nar прошло награждение трех студентов Азербайджанского Технического Университета, показавших лучшие результаты. Оператор поздравил их с высокими результатами за семестр и вручил подарки. Отметим, что уже на протяжении четырех лет Nar продолжает традицию, отмечая отличившихся студентов факультета Информационных Технологий и Телекоммуникаций АзТУ.

В ходе встречи доцент факультета Информационных Технологий и Телекоммуникаций Эльчин Гезалов высоко оценил мотивацию студентов в получении высоких результатов и отметил, что лаборатория Nar GSM используется в полную силу, а студенты АзТу проходят тренинги по связи, организованные Nar, и практикуются совместно с техническими сотрудниками компании. Также он сообщил, что университет заинтересован в дальнейшем расширении взаимного сотрудничества.

С целью повышения уровня развития образования в стране и воспитания местных кадров Nar начал сотрудничество с Азербайджанским Техническим Университетом на основе двустороннего соглашения в 2016 году. Мобильный оператор намерен реализовать более крупномасштабные проекты в сотрудничестве с университетом.