Мотоциклы Harley-Davidson получат поддержку Android Auto

Поддержка Android Auto является одной из стандартных опций для автомобилей многих производителей. Теперь водители мотоциклов смогут воспользоваться преимуществами системы от Google.

Компания Harley-Davidson анонсировала, что Android Auto будет поддерживаться всеми новыми мотоциклами 2021 модельного года — Touring, CVO и Trike, которые оснащены системой Boom! Box GTS. Водители мотоциклов смогут подключать свои смартфоны к Android Auto и пользоваться навигацией Google Maps, Google Assistant и прочими сервисами. Ранее Harley-Davidson официально поддерживал только платформу Apple CarPlay.

Поддержку Android Auto возможно добавить и для более старых моделей Harley-Davidson, начиная с 2014 года выпуска. Владельцам этих моделей необходимо будет установить соответствующее обновление на свои мотоциклы или воспользоваться услугами дилерского центра.