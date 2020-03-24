Мощный смартфон Redmi K30 Pro: Snapdragon 865 и квадрокамера

Бренд Redmi представил флагманский смартфон K30 Pro и его аналог с продвинутыми возможностями по части зума K30 Pro Zoom Edition.

Новинка оснащена AMOLED-дисплеем размером 6,67 дюйма по диагонали. Применена панель формата FHD+, заявлена поддержка HDR10+, яркость 800 кд/м2 и контрастность 5 000 000:1. Панель имеет стандартную частоту обновления 60 Hz, сенсор 180 Hz. Полезная площадь лицевой панели составила 92,7%. Защиту от повреждений обеспечивает стекло Corning Gorilla Glass 5. Непосредственно в область экрана встроен сканер отпечатков пальцев.

Аппарат работает на базе процессора Snapdragon 865. Чип содержит восемь ядер Kryo 585 с тактовой частотой до 2,84 GHz и графический ускоритель Adreno 650. Объем оперативной памяти LPDDR5 составляет 6 или 8 Gb, флеш-память UFS 3.1 вместимостью 128 или 256 Gb. Подсистема охлаждения — с испарительной камерой вместо обычной тепловой трубки и девятью температурными датчиками.

Основная камера имеет четырехкомпонентную конфигурацию: 64 Мп основной сенсор Sony IMX686 (f/1.89, угол захвата 79,8 градусов), 13 Мп широкоугольный объектив (f/2.2, угол захвата 123 градуса), 2 Мп портретная (f/2.4) и 5 Мп макро-камера (автофокус 3-7 см, фокусное расстояние 50 мм).

В Redmi K30 Pro Zoom Edition макро-камера заменена на 8 Мп телефото, которая и обеспечивает 3-кратный оптический и 30-кратный гибридный зум. Присутствует поддержка записи видео в формате 8К.

Фронтальная камера выполнена в виде выдвижного блока на основе 20 Мп сенсора. Механизм камеры более чем надежный — он выдерживает свыше 300000 циклов открытия/закрытия. Запись видео в формате 1080р@30fps, [email protected]

За питание отвечает аккумуляторная батарея емкостью 4700 мА·ч. Реализована быстрая зарядка мощностью 33 Вт через симметричный порт USB Type-C.

Операционная система — Android 10 с MIUI 11. В оснащение смартфона входят адаптеры беспроводной связи Wi-Fi 6 и Bluetooth 5.1, модуль NFC, двухдиапазонный приемник GPS, 3,5 мм разъем для наушников. Поддерживается работа в мобильных сетях пятого поколения (5G). Аппарат защищен от влаги по стандарту IP53. Габариты составляют 163,3 х 75,4 х 8,9 мм, вес – 218 гр.

Redmi K30 Pro будет предложен в черном, белом, синем и лиловом цветах стеклянного корпуса.

Стоимость базовой модели Standard Edition с 6/128 Gb памяти (LPDDR4Х и UFS 3.0) составляет 425 долларов.

Redmi K30 Pro в версии с 8/128 Gb памяти стоит 480 долларов. Модификация с 8/256 Gb будет предложена за 525 долларов.

Стоимость Redmi K30 Pro Zoom: 540 долларов и 565 долларов за варианты на 128 и 256 Gb соответственно.

Старт продаж намечен на 27 марта.