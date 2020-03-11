Мобильная музыка со Zvuk от Azercell стала безлимитной

Компания Azercell запустила очередную кампанию для своих абонентов. С 8 марта 2020 года, подключившись к ежемесячному пакету Zvuk, абоненты Azercell получают неограниченный доступ к услуге в сети Azercell без дополнительной платы за мобильный интернет. Любой, кто подписывается на ежемесячный пакет Zvuk посредством * 707 # YES, в рамках этого мобильного приложения, содержащего более 40 млн. музыкальных треков, самые популярные плейлисты, трехязычное меню, возможность делиться музыкой в социальных сетях и другие функции на одном смартфоне, получает неограниченный доступ к мобильному интернету при прослушивании музыки.

Отметим, что кампания действительна до 15 апреля 2020 года. Для получения дополнительной информации, пройдите по ссылке: https://www.azercell.com/ru/personal/campaigns/monthly/zvuk_yaz_2020/.

Также напомним, что c 10 февраля 2017 года абоненты Azercell имеют возможность слушать любую музыку и создавать собственный плейлист, используя сервис Zvuk. Чтобы подключиться к услуге, необходимо скачать мобильное приложение, а затем ввести уникальный код, полученный по SMS в соответствующее окно приложения.