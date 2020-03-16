16.03.2020

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Microsoft запустила мониторинг коронавируса на Bing

Microsoft Bing

Компания Microsoft представила специальный сайт на домене Bing, который собирает и систематизирует все данные о коронавирусе COVID-19, доступные в интернете. Трекер показывает подтвержденные случаи как во всем мире, так и по отдельным странам, количество выздоровевших и смертельных случаев. Кроме этого, если нажать на строку с названием страны, то откроются соответствующие новостные статьи, относящиеся к этому региону.

Трекер Bing предоставляет данные только по странам целиком, без разбивки на регионы.

Новая инициатива Microsoft должна помочь пользователям избавиться от дезинформации и вирусных онлайн-сообщений в пользу заслуживающих доверия новостей и исследований, опубликованных известными источниками.

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