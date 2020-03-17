17.03.2020

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Microsoft закрывает свои магазины по всему миру из-за коронавируса

Microsoft

Компания Microsoft сообщила о закрытии своих магазинов по всему миру в связи с пандемией коронавируса.

 «Мы закрываем отделения Microsoft Store, чтобы помочь защитить здоровье и безопасность наших клиентов и сотрудников. В это беспрецедентное время, лучшее что мы можем — это делать все возможное, чтобы помочь минимизировать риск распространения вируса», — отмечает Microsoft.

При этом компания отметила, что продолжит платить сотрудникам.

Как долго фирменные магазины Microsoft будут оставаться закрытыми — пока неизвестно.

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