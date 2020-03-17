Microsoft закрывает свои магазины по всему миру из-за коронавируса

Компания Microsoft сообщила о закрытии своих магазинов по всему миру в связи с пандемией коронавируса.

«Мы закрываем отделения Microsoft Store, чтобы помочь защитить здоровье и безопасность наших клиентов и сотрудников. В это беспрецедентное время, лучшее что мы можем — это делать все возможное, чтобы помочь минимизировать риск распространения вируса», — отмечает Microsoft.

При этом компания отметила, что продолжит платить сотрудникам.

Как долго фирменные магазины Microsoft будут оставаться закрытыми — пока неизвестно.