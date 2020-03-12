12.03.2020

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Microsoft закрыла 113 уязвимостей в своих продуктах

Microsoft

Компания Microsoft выпустила крупный пакет исправлений и патчей, которые устраняют уязвимости и недоработки в программных продуктах компании.

Выпущенный набор апдейтов затрагивает операционные системы Windows и Windows Server различных редакций, браузеры Edge и Internet Explorer, пакет офисных приложений Office, платформы SharePoint и Exchange Server, интегрированную среду разработки Visual Studio, а также прочее ПО. Обновления в рамках программы Extended Security Updates получили также устаревшие ОС Windows 7, Windows Server 2008 и Windows Server 2008 R2.

Сводная информация по количеству и типу исправленных уязвимостей

Всего специалистами Microsoft было закрыто 113 уязвимостей, в том числе критически опасных, теоретически допускающих возможность несанкционированного доступа к удаленному компьютеру и выполнения на нем произвольного вредоносного кода.

Скачать патчи можно через встроенные в программные продукты средства автоматического обновления.

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