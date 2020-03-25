Microsoft временно прекратит выпуск необязательных обновлений для Windows 10
Корпорация Microsoft объявила, что на период пандемии коронавируса временно прекратит выпуск необязательных обновлений для всех поддерживаемых версий программной платформы Windows, сконцентрировавшись лишь над созданием патчей безопасности.
В компании отметили, что откажутся от обновлений класса C и D, которые обычно выходят во второй половине каждого месяца. Вместо этого Microsoft будет разрабатывать так называемые B-апдейты — патчи уязвимостей системы, которые традиционно выходят раз в месяц.
Starting in May 2020, we are pausing all optional non-security releases (C and D updates) for all supported versions of Windows client and server products to prioritize security and keep customers protected and productive. More information here: https://t.co/G5NcWtIiEQ.
— Windows Update (@WindowsUpdate) March 24, 2020
«Начиная с мая 2020 года мы приостанавливаем все необязательные обновления, не связанные с безопасностью, для всех поддерживаемых версий клиентских и серверных продуктов Windows. Таким образом мы хотим установить приоритеты безопасности и обеспечить конфиденциальность и должную продуктивность для клиентов. Мы оценили ситуацию с точки зрения общественного здравоохранения и приняли решение о необходимости сконцентрироваться на обновлениях, связанных с безопасностью, в первую очередь», — говорится в сообщении Microsoft.
Компания не уточняет, как долго не будут выпускаться необязательные обновления.
Аналогичной политики придерживается и компания Google, которая временно приостановила разработку функциональных обновлений для браузера Chrome и операционной системы Chrome OS.