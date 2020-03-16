16.03.2020

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Microsoft раскрыла полные характеристики консоли Xbox Series X

Microsoft Xbox Series X

Компания Microsoft раскрыла технические характеристики своей будущей игровой консоли Xbox Series X. Ранее компания уже рассказывала о некоторых функциях и возможностях, а теперь сосредоточилась на технических характеристиках.

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Консоль Xbox Series X получит кастомную платформу от AMD, которая включает 8 вычислительных ядер на базе архитектуры Zen 2 (3,8 GHz) и GPU с 52 исполнительными блоками на базе архитектуры RDNA 2 (1,825 GHz). Процессор изготавливается по нормам 7-нанометрового технологического процесса и имеет площадь кристалла 360,45 мм2. Графическая подсистема обеспечивает производительность на уровне 12 терафлопс. Отмечается также поддержка аппаратного ускорения трассировки лучей при использовании DirectX Raytracing.

Объем оперативной памяти составляет 16 Gb (GDDR6). При этом часть памяти (6 Gb) обладает пропускной способностью 336 ГБ/с, а оставшаяся часть (10 Gb) — 560 ГБ/с. Емкость кастомного NVME SSD-накопителя — 1 Tb. Дополнительно можно использовать платы расширения емкостью до 1 Tb. В случае необходимости можно подключить внешний накопитель через интерфейс USB 3.2

Microsoft Xbox Series X

Есть поддержка внешних HDD через порт USB 3.2 и дисковода 4K Blu-ray. Внутри консоли используются две основные платы, на одной из которых размещается платформа с оперативной памятью, а на другой — внешние порты и другие элементы. Все железо охлаждается при помощи 130 мм вентилятора, расположенного в верхней части устройства.

Microsoft Xbox Series X

Не менее важным фактором является и уменьшение времени загрузки игр. В демо сравнивается загрузка игры State of Decay 2 на Xbox Series X и Xbox One X. Новая консоль на 40 секунд быстрее позволила начать игровой процесс. Главной целью Microsoft является обеспечение производительности для игры в 4K разрешении при частоте кадров от 60 fps до 120 fps.

Еще одной особенностью Xbox Series X является возможность одновременного запуска нескольких игр и переключения между ними. Более того, пользователь сможет сразу же продолжить играть даже после перезагрузки консоли для установки системного обновления.

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