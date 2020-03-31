Microsoft переименует Office 365 и добавит в него новые сервисы

В конце апреля компания Microsoft переименует домашние подписки Microsoft Office 365 в Microsoft 365. Кроме того, они пополнятся рядом новых функций и сервисов. Стоимость подписки при этом останется прежней.

Среди новых решений в составе Microsoft 365 – универсальное приложение Microsoft Family Safety для управления экранным временем и отслеживания местоположения близких, функции Microsoft Teams для использования вне работы и интеллектуальный сервис для улучшения качества текста Microsoft Editor.

Подписчики Office 365 начали получать доступ к новым возможностям Office с 30 марта. Подписки Microsoft 365 Personal («Персональный») и Microsoft 365 Family («Для Семьи») будут доступны по всему миру с 21 апреля 2020 года. Они сохранят все возможности Office 365, такие как приложения Office для компьютеров, 1 Tb на человека в облачном хранилище Onedrive, 60 минут звонков на мобильные и городские телефоны в Skype, расширенные средства безопасности для защиты от вредоносного ПО и фишинговых атак, а также техническую поддержку.

Улучшения в Microsoft Teams и Skype

В Microsoft Teams появятся функции для частной жизни. Teams позволит оставаться на связи, создавать группы, чтобы планировать поездки с друзьями, организовывать встречи или составить график мероприятий книжного клуба. Можно будет объединяться в групповых чатах, проводить видеозвонки, вместе составлять списки дел и ставить задачи отдельным людям, координировать расписание, делиться фото и видео – все в едином центре.

В Teams будут добавлены инструменты для хранения важной информации, например, паролей к Wi-Fi и данных аккаунтов. Кроме того, будет доступна функция отслеживания геолокации пользователей.

В мессенджере Skype появилась бесплатная функция «Собрание» (Meet Now), которая позволяет создать видеоконференцию в три клика. Тем, кто к ней подключается, необязательно иметь учетную запись Skype или приложение на своем ПК, но для присоединения к разговору со смартфона установить мобильную версию мессенджера все же придется.

Приложение Microsoft Family Safety

Новое приложение Microsoft Family Safety призвано помочь семьям защитить своих близких, предоставляя им инструменты и аналитику для формирования полезных привычек в интернете и реальном мире.

Family Safety позволяет управлять экранным временем на ПК с Windows, смартфонах и планшетах Android, а также игровых консолях Xbox, с помощью установки лимитов на время использования гаджетов. Родителям также доступны функции для ограничения просмотра интернет-контента, не соответствующего возрасту ребенка.

Кроме того, приложение дает возможность делиться информацией о местоположении и получать уведомления, когда члены семьи приходят или покидают дом, школу или работу.

Выпустить ограниченную предварительную версию приложения для iOS и Android Microsoft обещает «в ближайшие месяцы».

Редактор стиля с искусственным интеллектом

В ближайшее время подписчики Microsoft 365 смогут воспользоваться обновленным набором инструментов для улучшения стиля при работе с текстом – Microsoft Editor (ранее был известен как Ideas). Сервис на основе искусственного интеллекта доступен в Word, Outlook, а также в виде расширения для браузеров Edge и Chrome. Поддерживается более 20 языков, но с некоторыми ограничениями. К примеру, новейшая функция «Перефразирование» (Rewrite Suggestions) пока доступна только на английском.

«Перефразирование» подскажет, как сделать текст более убедительным или понятным, сохранив при этом изначальный смысл. Кроме того, впервые функция Editor в Word сможет проверить текст на плагиат и, когда это нужно, вставлять уместные цитаты прямо в документ одним кликом.

Новые возможности Office

Microsoft представила две новых функции в репетиторе речи Presenter Coach, который встроен в программу для создания презентаций Powerpoint: «Определитель монотонности речи» (monotone pitch) и «Доработка речи». Presenter Coach анализирует тон голоса и в режиме реального времени предлагает сделать речь более эмоционально окрашенной. Он также поможет с грамматикой: посоветует, как построить предложение более грамотно. Функция в предварительной версии будет доступна бесплатно и только на английском языке, затем ей смогут воспользоваться только подписчики Microsoft 365.

Функция «Конструктор» в Powerpoint (Powerpoint Designer) позволить добавить разнообразия в презентацию. Например, с ее помощью можно в один клик преобразовать текст во временную шкалу, а при добавлении изображения на слайд – выбрать один из сгенерированных автоматически вариантов дизайна.

Подписчикам Microsoft 365 станут доступны более 8 тыс. изображений и 175 циклических видео из Getty Images, 300 новых шрифтов и 2,8 тыс. новых значков. Весь этот контент будет доступен также в Word и Excel. Подписчики также получат эксклюзивный доступ к более чем 200 шаблонам в Word, Excel и Powerpoint.

В Excel появится функция Money для управления финансами, отслеживания и анализа расходов, которая позволяет настроить автоматический импорт данных о движении денежных средств по банковскому счету. На старте Money будет доступна исключительно в США.

Пользователи Excel смогут использовать новые типы данных (например, «еда», «фильмы», «места»), которые помогут более осмысленно структурировать информацию. Подписчики Microsoft 365 в дополнение получат эксклюзивный доступ к более 100 типов данных Wolfram Alpha.

Веб-версия Outlook получит возможности, которые помогут управлять договоренностями в работе и жизни в одном календаре, отобразив реальную загрузку в рабочем аккаунте, при этом сохраняя конфиденциальность информации о личных и деловых встречах.