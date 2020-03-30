Microsoft присвоила компании Span статус поставщика лицензионных решений (LSP) для Азербайджана, учитывая ее непрерывное международное расширение, а также признав Span в качестве отличного поставщика облачных услуг и одного из всего лишь трех партнеров Microsoft LSP в Азербайджане. Span — это уже хорошо известная и уважаемая международная компания с более чем 27-летним опытом работы на более чем 100 международных рынках, предоставляющая высококачественные проекты на всех континентах.

Несколько слов о компании Span

Span — это глобальная IT-компания, базирующаяся в Хорватии, с офисами в Великобритании, США, Словении, Чехии, Германии, Азербайджане и Украине.

Бизнес-путешествие Span началось с небольшого магазина в Загребе в 1993 году. Вскоре компания стала первым хорватским поставщиком сертифицированных решений Microsoft Gold и международной IT-компанией, которую мы знаем сегодня.

Span имеет более 1500 клиентов на 6 континентах по всему миру. Компания присутствует на рынке Азербайджана уже 3 года, внедряя продукты Microsoft Dynamics Еnterprise и оказывая консалтинговые услуги всем крупным телекоммуникационным компаниям. Span с нетерпением ждет возможности предложить свой портфель высококачественных профессиональных услуг, проектирования и разработки информационных систем, а также оказания оперативной поддержки своим клиентам в Азербайджане.

Уникальная ценность Span для азербайджанских клиентов

Команды Span уже участвуют в процессах цифровой трансформации многих всемирно известных компаний (Mcdonald’S Corporation, Rolls Royce Marine Group, Reyes, OSI, Tate & Lyle PLC, Adris Group и многие другие) в качестве доверенных консультантов и стремятся помочь местным предприятиям в их цифровых путешествиях. В Span уверены, что азербайджанские компании готовы внедрять инновационные решения для того, чтобы помочь своему бизнесу стать более прибыльным и удовлетворить потребности даже самых требовательных клиентов. По мнению Span, надежный IT-партнер с мировым опытом трансформации цифрового бизнеса эффективно поможет перевести местный бизнес с традиционных на современные автоматизированные решения.

Основные направления

Бизнес-операции Span строятся на четырех основных принципах: консалтинговые услуги по решениям (инфраструктура / облако-мультиоблако), управление решениями и услугами (поддержка), собственные цифровые продукты (программное обеспечение) и корпоративное лицензирование. Обладая многолетним опытом и значительной компетентностью сотрудничества с различными международными компаниями, Span рассматривает эти компоненты как основные факторы эффективного перехода к новой эре бизнеса. Значительное внимание уделяется также защите данных и кибербезопасности.

Основные компетенции, продукты и услуги Span: облачные миграции-крупномасштабные (10000+ объектов) и ориентированные на глобальных клиентов; консолидация и интеграция IT-инфраструктуры; CRM-решения; разработка корпоративных решений высокого класса; когнитивные услуги, машинное обучение, роботизация — создание и развертывание различных систем на основе искусственного интеллекта; услуги оперативной поддержки (мониторинг и управление); Центр управления безопасностью (SOC); решение Service Desk, разработанное собственными силами с использованием прогнозной аналитики и встроенных компонентов искусственного интеллекта. С помощью своего решения Service Desk, компания предоставляет своим клиентам 25-летний опыт работы в ITSM работая в одном приложении.

Краткосрочные планы для азербайджанского рынка

Вот что говорят по этому поводу эксперты Span: «Первая цель состоит в том, чтобы передать огромный международный опыт Span в области развертывания и внедрения безопасных передовых облачных технологий и предоставить нашим клиентам преимущества наших собственных корпоративных решений. Мы постоянно стремимся помочь нашим клиентам получить максимальную отдачу от своих инвестиций в интеллектуальную собственность и заставить их программные активы работать на них, повышая производительность, оптимизируя ежедневные операции и получая представление о своих собственных данных, оставаясь при этом совместимыми и безопасными».