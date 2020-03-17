Microsoft, Facebook, Google, LinkedIn, Reddit, Twitter и YouTube опубликовали совместное заявление по COVID-19

Компании Microsoft, Facebook, Google, LinkedIn, Reddit, Twitter и YouTube опубликовали совместное заявление, касающееся информации о COVID-19, в котором призвали другие компании присоединиться к ним:

«Мы тесно сотрудничаем в части ответных мер против COVID-19. Мы помогаем миллионам людей оставаться на связи, одновременно совместно борясь с мошенничеством и дезинформацией о вирусе, распространяя на наших платформах надежный контент и делясь критически важными обновлениями в координации с государственными учреждениями здравоохранения по всему миру. Мы приглашаем другие компании присоединиться к нам, поскольку мы работаем над тем, чтобы сохранить здоровье и безопасность наших сообществ».