Microsoft Edge Canary получил инструменты для проверки грамматики

Корпорация Microsoft выпустила обновление браузера Edge Canary, в котором добавила удобную функцию — систему проверки грамматики.

В версии 82.0.453.0 система научилась распознавать части речи. Это позволит пользователям выбирать разные части речи, такие как существительные и глаголы, а Microsoft Edge будет анализировать веб-страницу, чтобы выделить подходящие слова. Каждая часть речи подсвечивается своим цветом, который можно изменить.

Новая функция в настоящее время доступна пользователям Edge Canary, но ожидается, что Microsoft вскоре представит ее пользователям Dev и Beta.