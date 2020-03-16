16.03.2020

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Microsoft Edge Canary получил инструменты для проверки грамматики

Microsoft Edge Canary

Корпорация Microsoft выпустила обновление браузера Edge Canary, в котором добавила удобную функцию — систему проверки грамматики.

В версии 82.0.453.0 система научилась распознавать части речи. Это позволит пользователям выбирать разные части речи, такие как существительные и глаголы, а Microsoft Edge будет анализировать веб-страницу, чтобы выделить подходящие слова. Каждая часть речи подсвечивается своим цветом, который можно изменить.

Новая функция в настоящее время доступна пользователям Edge Canary, но ожидается, что Microsoft вскоре представит ее пользователям Dev и Beta.

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