Microsoft добавит в Edge защиту паролей и вертикальные вкладки

Компания Microsoft в ближайшие месяцы добавит новые функции безопасности и новые возможности для удобства работы в Microsoft Edge. Это сделано в рамках ребрендинга пакета Office 365 для пользователей Microsoft 365.

Microsoft планирует добавить три ключевых улучшения для браузера:

Автоматическую проверку паролей, которая будет пытаться определить, не был ли пароль скомпрометирован;

Вертикальные вкладки;

Синхронизация коллекций с мобильными приложениями.

Эти возможности уже есть и в других браузерах. Вертикальные вкладки реализованы в Firefox. Система мониторинга паролей — в Chrome и других веб-обозревателях.

Отметим, что разработчики позиционируют Microsoft Edge как единственный веб-обозреватель с поддержкой воспроизведения Netflix в 4K.