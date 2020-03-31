31.03.2020

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Microsoft добавит в Edge защиту паролей и вертикальные вкладки

Microsoft Edge

Компания Microsoft в ближайшие месяцы добавит новые функции безопасности и новые возможности для удобства работы в Microsoft Edge. Это сделано в рамках ребрендинга пакета Office 365 для пользователей Microsoft 365.

Microsoft планирует добавить три ключевых улучшения для браузера:

  • Автоматическую проверку паролей, которая будет пытаться определить, не был ли пароль скомпрометирован;
  • Вертикальные вкладки;
  • Синхронизация коллекций с мобильными приложениями.

Эти возможности уже есть и в других браузерах. Вертикальные вкладки реализованы в Firefox. Система мониторинга паролей — в Chrome и других веб-обозревателях.

Отметим, что разработчики позиционируют Microsoft Edge как единственный веб-обозреватель с поддержкой воспроизведения Netflix в 4K.

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