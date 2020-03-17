Лотерея Ailə Sevinci от Ailə TV

Компания Ailə TV сообщает о старте выигрышной лотереи для всех интернет-пользователей, независимо от того, абонентами какого провайдера они являются). 99 победителей лотереи получат в подарок устройства Ailə TV Player + с бесплатной подпиской на 3 месяца.

Для участия в лотерее необходимо заполнить купон, который прикреплен к рекламным буклетам услуги IPTV от Ailə TV. Купоны можно найти в филиалах Ailə TV, заполнить их и бросить в специальные прозрачные ящики.

Лотерея будет состоять из трех тиражей. Первый тираж состоится 17 апреля 2020 года, в годовщину создания компании. Следующие тиражи состоятся 1 июня и 1 июля. В каждом тираже будут разыгрываться по 33 устройства Ailə TV Player. Абоненты, которые не выиграют в первом тираже, продолжат участие в следующих.

За более подробной информацией обращайтесь по короткому номеру 012 920 или перейдите по ссылке http://aile.tv/lottery.