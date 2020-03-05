05.03.2020

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Logitech запустила приложение, которое настраивает звук в наушниках по фотографии уха пользователя

Logitech Immerse

Компания Logitech сообщила о запуске программы Immerse, которая позволяет настраивать звук в наушниках, в соответствии с анатомическими особенностями уха пользователя. Софт разработан совместно с компанией Embdoy, которая занимается исследованиями технологий пространственного звука. По словам ее представителей, приложение Immerse даст игрокам более четкое представление о расположении источников звука.

Для работы Immerse необходимо сначала выбрать свою модель наушников Logitech или Beyerdynamic, а затем сфотографировать на смартфон и загрузить в программу снимок своей правой ушной раковины. На основе этой информации пользователь получит персонализированный звуковой профиль.

Сервис распространяется по подписке — 3 доллара в месяц, 15 долларов за год или 40 долларов за пять лет.

Бесплатная 14-дневная пробная версия доступна для загрузки уже сегодня с сайта Embody.

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