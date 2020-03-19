«Лаборатория Касперского» предупреждает о возрастающих киберугрозах в связи с переходом организаций на удаленный режим работы

В связи с распространением коронавирусной инфекции организации стали переводить сотрудников на удаленный режим работы. Официальный представитель «Лаборатории Касперского» в Азербайджане Мушвиг Мамедов прокомментировал ситуацию и дал полезные советы для того, чтобы организации могли избежать рисков заражения в это время.

«С переводом сотрудников на работу из дома возрастает число удалённых соединений с офисом, люди будут пользоваться личными устройствами для доступа к корпоративной инфраструктуре. Это влечет за собой определенные риски, поэтому службам безопасности организаций необходимо принимать дополнительные меры, особенно, если раньше удаленным доступом сотрудники практически не пользовались. В этой ситуации первоочередные задачи: обеспечить защищенное соединение, убедиться в безопасности устройства, договориться о правилах коммуникации при удаленной работе», — сказал М. Мамедов.

По словам представителя компании, чтобы предотвратить перехват трафика, все подключения к корпоративной сети должны быть зашифрованы, например, с использованием VPN-туннелей, при возможности лучше установить двухфакторную аутентификацию. Если сотрудник забирает корпоративное устройство домой, то скорее всего, все необходимые защитные решения на нем уже работают. При использовании же домашнего компьютера стоит убедиться, что на нем установлено все необходимое защитное ПО, чтобы исключить риск подключения потенциально заражённых устройств.

Также важно договориться о правилах работы: решаются ли все вопросы в защищенных чатах, как проходят созвоны с коллегами и т.д. Более того, необходимо напомнить коллегам о базовых правилах кибербезопасности: не переходить по ссылкам в письмах от незнакомых людей, использовать надежные пароли и т.д.