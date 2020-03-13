Курс биткоина обрушился более чем на 50%

В ночь с 12 на 13 марта 2020 года курс биткоина упал ниже отметки 5000 долларов. Это случилось впервые с апреля 2019 года, когда биткоин стал резко расти в цене.

По данным ресурса Сoinmarketcap, всего за несколько часов курс биткоина опустился до отметки 4121 долларов. За падением стоимости позже последовал его скачок – 5450 долларов. Эксперты портала Coindesk считают, что своим падением биткоин отреагировал на обвал других рынков, причиной которого стала пандемия коронавируса. Как пишут РИА Новости со ссылкой на независимого эксперта Мансура Гусейнова, обвал биткоина напрямую связан с ликвидацией позиций инвесторами. Гусейнов отметил, что присутствующие на крипторынке институциональные инвесторы увидели в криптовалюте рисковый актив и решили выйти из нее.

Биткоин считается главной криптовалютой мира, от его курса зависит стоимость других виртуальных монет. Обвал курса биткоина ряд экспертов предсказывали еще в январе этого года.

На падение курса биткоина отреагировал президент брокерской компании Euro Pacific Capital Inc. Питер Шифф (Peter Shiff). В своем Twitter он раскритиковал биткоин, назвав его обвал итогом лопнувшего криптовалютного пузыря и даже сравнил его с золотом и другими драгметаллами, которые тоже обрушились на фоне кризиса. По его словам, биткоин подешевел в десятки раз сильнее, чем они. Мнение Шиффа полностью разделяет и Нуриэль Рубини (Nouriel Roubini) – американский экономист и профессор экономики Нью-Йоркского университета, предсказавший в свое время мировой кризис 2008 года.

В защиту биткоина и других виртуальных денег выступил Ким Дотком (Kim Dotcom), создатель файлообменников Megaupload и Mega и известный криптовалютный инфлюенсер. Он заявил, что уход институциональных инвесторов пойдет на пользу крипторынку, поскольку криптовалюте нужно больше обычных пользователей, а не «спекулянтов».