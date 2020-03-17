Korg и Moog открыли для музыкантов на карантине временный бесплатный доступ к своим приложениям

Из-за эпидемии коронавируса во многих странах объявлен карантин: люди не выходят из домов без крайней необходимости, большинство перешли на удаленную работу.

Коммерческие компании стараются поддерживать людей, которые вынуждены оставаться дома (бесплатный доступ к стриминговым сервисам, скидки на игры, дополнительный трафик для мобильных устройств и другие предложения). В стороне не остались и разработчики профессиональных музыкальных приложений. Недавно Korg и Moog открыли бесплатный доступ к своим популярным программам для музыкантов.

Компания Moog сделала бесплатным iOS-приложение Minimoog Model D, представляющее собой полноценный цифровой синтезатор Moog для создания электронной музыки. Срок окончания акции неизвестен.

Компания Korg открыла свободный доступ к приложению Kaossilator для создания лупов — можно загрузить на Android бесплатно до 20 марта. Версия для iOS будет доступна до 31 марта.