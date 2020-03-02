02.03.2020

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Концептуальный электромобиль Renault Morphoz может изменять размеры для увеличения емкости батареи

Renault Morphoz

Компания Renault представила концептуальный электромобиль Morphoz, который подходит как для городских условий, так и для дальних поездок.

Renault Morphoz

Renault Morphoz построен на модульной электрической платформе CMF-EV, которую альянс Renault-Nissan-Mitsubishi разработал специально для электромобилей. Платформа позволяет использовать несколько различных конфигураций мощности и запаса хода, а также объем пассажирского и грузового отсеков.

В городском режиме Renault Morphoz имеет 4,4 м в длину, 2 м в ширину, 1,55 м в высоту и 2,73 м между осями. Он оснащается 136-сильным электромотором, вращающим передние колеса, и батареей на 40 кВт·ч, которой должно хватать на 400 км пути. В режиме Travel кузов раздвигается в районе передних крыльев и кормы. Общая длина увеличивается на 40 см, 20 из них приходится на колесную базу. Это позволяет установить дополнительный блок аккумуляторов еще на 50 кВт·ч, сделав салон и багажник просторнее. В итоге дальность пробега на одном заряде увеличивается до 700 км. Трансформация осуществляется на специальной станции, причем установка батарей занимает всего несколько секунд. После поездки дополнительные батареи можно снять и вернуться к первоначальной конфигурации.

Также Renault Morphoz оснащен автопилотом 3 уровня, поддержкой сетей 5G, продвинутым интерьером с 10,2-дюймовым экраном на руле, вращающимися креслами и индукционной зарядкой. Когда электромобиль стоит в гараже, его аккумулятор может использоваться для питания бытовых приборов.

Renault обещает в будущем наладить производство подобных «раздвижных» моделей.

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