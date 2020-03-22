Компания Ultra Technologies также поддержала борьбу с коронавирусом

Компания Ultra Technologies, которая всегда осознает свою социальную ответственность перед обществом, присоединилась к превентивным мероприятиям, проводимым в Азербайджане в рамках борьбы с пандемией COVID-19. Компания приняла решение перечислить 20000 манатов в Фонд поддержки борьбы с коронавирусом, созданный в соответствии с указом президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева от 19 марта 2020 года. Выделенные средства будут направлены на меры по предотвращению распространения глобальной инфекции в Азербайджане.

«Обеспечение здоровой и безопасной жизни граждан страны является одним из основных принципов нашего государства. Защита этих принципов — обязанность не только правительства, но и нас, как представителей частного сектора. Мы рассматриваем это как неотъемлемую часть корпоративной социальной ответственности нашей компании. Мы также призываем всех бизнесменов поддержать Фонд поддержки борьбы с коронавирусом в борьбе с пандемией», — отметил генеральный директор Ultra Technologies Абдул Гурбанов.

Следует отметить, что Ultra Technologies соблюдает все меры безопасности в соответствии с инструкциями оперативного штаба при Кабинете министров в целях предотвращения инфекции и обеспечения здоровья своих клиентов и сотрудников, а также продолжает повышать осведомленность в этой области.