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Kомпания Azercell призвала азербайджанцев к солидарности в борьбе с коронавирусной пандемией

Azercell

Лидер рынка мобильной связи страны ООО «Azercell Telekom» продолжает свои инициативы, направленные на поддержку азербайджанского народа в период напряженной глобальной ситуации в связи с пандемией коронавирусной инфекции COVID-19. Компания распространила новый социальный видеоролик, призывающий наших сограждан не покидать свои дома, держаться вместе, ценить родных и близких нам людей. Заявив о готовности обеспечить своих абонентов бесперебойной связью и цифровыми услугами, Azercell просит всех граждан проявить стойкость и солидарность ради общего благополучия.

#EvdəQalAzərbaycan #Birlikdə #Azercell

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