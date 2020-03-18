Компания Eurodesign провела аудит IT-инфраструктуры Veyseloglu Group

Сеть супермаркетов Veyseloglu Group является одной из крупнейших компаний в отрасли потребительских товаров в регионе. Успешно осуществляя свою деятельность, компания Veyseloglu Group объединяет 14000 сотрудников в 20 странах мира. Динамичное развитие компании Veyseloglu Group за последние несколько лет продемонстрировало необходимость в создании новой IТ-инфраструктуры.

Обращение к независимым специалистам в области IT-аудита создает возможность для проверки эффективности работы развернутой на предприятии информационной системы. Задача аудита заключается в том, чтобы найти недостатки в деятельности данной системы и дать рекомендации по их устранению. Выполнение рекомендаций аудита позволяет снизить финансовые издержки, увеличить управляемость предприятия, повысить производительность труда, наладить бесперебойное выполнение IТ- и бизнес-процессов, провести масштабирование с наименьшими затратами и, что самое главное для любого бизнеса, получить дополнительные конкурентные преимущества.

Осознав потребность в аудите IT-инфраструктуры на текущем этапе развития, компания Veyseloglu Group обратилась к специалистам компании Eurodesign, которые подготовили детальный анализ и дали рекомендации, которые помогут в будущем улучшить производительность работы. В аудите IT-инфраструктуры были проверены data-центры, серверные комнаты, сетевые ресурсы, внутренние корпоративные сервисы, а также аппаратное и программное обеспечение компьютерной сети на 10 объектах действующей инфраструктуры Veyseloglu Group как в Баку, так и ряде региональных центров Азербайджана. По результатам аудита компании Veyseloglu Group был предоставлен развернутый отчет, в котором детально описано текущее состояние аппаратной и программной сред, процессов в управлении сетевой инфраструктуры, а также предложены рекомендации по оптимизации и масштабированию IT-инфраструктуры с учетом актуальных потребностей. Более подробно о проведенном аудите IT-инфраструктуры клиента рассказывает IТ-консультант компании Eurodesign Синан Алиев.

— Любая IT-инфраструктура уникальна, особенно у крупных ритейлеров, и в связи с этим для каждой компании, желающей и дальше развивать свой бизнес, обязательным этапом является периодическое комплексное обследование инфраструктуры, бизнес-систем и бизнес-процессов с получением рекомендаций по оптимизации работы и пошаговым планом развития. В Veyseloglu Group наша компания провела аудит сетевой инфраструктуры. В частности, мы проверили 10 различных по характеру объектов. При проведении аудита использовали несколько международных стандартов, включая TIA-942, который специальным образом оговаривает требования к инфраструктуре центров обработки данных. Также мы использовали стандарты TIA-569-С (cтандарт телекоммуникационных трасс и помещений) и TIA-606-B (стандарт администрирования телекоммуникационных инфраструктур коммерческих зданий). Кроме этого, мы частично обращались к методологиям CRAMM, Uptime Institute, особенно к части, касающейся эксплуатационной устойчивости центров обработки данных (Operational Sustainability), и других стандартов.

Начиная со входа в помещение учитывались малейшие нюансы, включая ограничение доступа в помещение, площадь самого помещения, наличие и качество систем кондиционирования, расположение камер наблюдения, качество монтажа серверных стоек, температура в помещении и т.д. Также был проведен аудит качества и периодичности профилактических работ, уровень соответствия и сертификации IT-специалистов. Особое внимание было уделено качеству прокладки сетевой инфраструктуры, так как использованные нами стандарты подразумевают проверку коммуникаций от сетевого оборудования до конечных пользователей. Необходимо понимать, что проложенным трассам, помещениям, кабелям, коммутационному оборудованию, коннекторам коммутационного оборудования и элементам заземления должны быть присвоены соответствующие понятные и единые для технического персонала идентификаторы, что значительно облегчает работу администраторам сети.

Аудит затронул и информационную безопасность самих сетевых устройств. Здесь был использован стандарт ISO 27000, характеризующий нюансы информационной безопасности. Нами были проверены программные настройки маршрутизаторов и коммутаторов на данных объектах, организация сетевой архитектуры, а также наличие соответствующей документации по ее управлению. В этом случае был использован стандарт ISO 20000, который описывает соответствие систем управления самым передовым требованиям по организации процессов, учету активов и конфигурационных единиц, а также управлению изменениями. Следует отметить, что в большинстве локальных компаний такие требования не выполняются, что затрудняет работу сетевых администраторов. Многие просто могут сменить порт на оборудовании или переделать какие-либо настройки без соответствующего занесения в документацию. По этой причине и возникает большинство проблем. Все подобные изменения должны быть авторизованы или хотя бы зарегистрированы.

Безусловно, в сферу аудита IT-инфраструктуры входила и проверка человеческих ресурсов, так как качество работы центров обработки данных зависит не только от IТ-департамента, но и других смежных отделов, включая, например, отдел физической безопасности, отвечающий за допуск на объект. С работниками проводились собеседования, которые позволили выявить недостатки в работе и включить их в итоговый отчет.

— Вам было достаточно 10 объектов, чтобы определить общую картину?

— В компании ранее не проводился подобный аудит. Конечно, можно было бы подвергнуть аудиту намного большее количество объектов, тем более что опыт и ресурсы Eurodesign это позволяют. Но этот процесс занял бы достаточно долгое время, а учитывая скорость роста компании и то количество изменений, которое ее руководство принимает в текущий момент, в конце такого аудита мы бы получили устаревшие данные. Поэтому данное количество обследованных объектов является в некотором смысле «золотой серединой», позволившей заказчику понять примерную картину состояния центров обработки данных, сетевой инфраструктуры и уровня квалификации персонала. Непосредственно на аудит IT-инфраструктуры и подготовку отчетов по каждому объекту ушло около двух месяцев. Еще раз хочу отметить ресурсы компании Eurodesign, которые позволили бы подвергнуть аудиту и 30-40 объектов. Наша компания известна на рынке своими сетевыми инженерами, и у нас работает три сертифицированных специалиста Cisco CCIE, на счету которых успешная реализация таких проектов, как Первые Европейские игры и Формула 1.

— Можете поделиться итогами аудита и рекомендациями, которые вы предоставили заказчику?

— Итоги аудита показали определенный уровень взаимодействия разных команд IT-департамента Veyseloglu Group. В любой крупной компании есть разные команды для реализации одной и той же цели, в частности, для построения центров обработки данных, прокладки кабелей и т.д. Необходимы хорошая координация между ними и некие подтвержденные процедуры для взаимодействия. Кроме этого, нами было рекомендовано обращать больше внимание на развитие IT-специалистов, проводить тренинги по оперативному решению каких-либо инцидентов с целью обеспечения непрерывности бизнес-процессов. Это, в свою очередь, требует правильной и грамотной идентификации точек сети и кабелей, наличия задокументированных протоколов и инструкций. Если подобная работа не проводится, то каким бы вы не были профессионалом, ваших знаний и времени будет недостаточно, чтобы организовать эффективную работу в организации. Поэтому я призываю коллег изучать хотя бы такие стандарты, как TIA-606-B и Uptime Institute (Operational Sustainability), которые, кроме всего прочего, объясняют, как организовать профилактические работы, а также ТIA-942, чтобы понимать, что обычные кондиционеры не предназначены для охлаждения серверных комнат, в которых стоит дорогостоящее оборудование.

IT-специалисты сегодня должны уметь донести до руководства компаний информацию бизнес-терминами, чтобы было принято верное решение. Очень приятно, что в Veyseloglu Group работает большая команда IТ-специалистов и руководство компании готово инвестировать в развитие IТ-инфраструктуры. Но на текущий момент даже такого штата недостаточно, поэтому в качестве одной из наших рекомендаций значилась необходимость в повышении уровня автоматизации управления сетью. Тогда у этих людей появится возможность сосредоточиться на том, чтобы еще более улучшить работу IT-инфраструктуры на пользу бизнесу.

Аудит IT-инфраструктуры, проведенный нашей командой, был очень хорошо воспринят и послужил отправной точкой для составления плана развития компании, дальнейшего масштабирования и оптимизации процессов. Я думаю, что предоставленной информации будет достаточно, чтобы понять, в каком направлении следует двигаться. Тем более что нами был подготовлен детальный отчет, подкрепленный фотографиями и справками, относящими тот или иной вывод к соответствующему стандарту. За 2 месяца аудита нами было подготовлено около 350 страниц общего отчета только по сетевой инфраструктуре. Кроме того, использование многочисленных международных стандартов я бы также назвал отличительной чертой этого проекта. В заключение отмечу, что иногда взгляд со стороны является единственной возможностью выявить те проблемные места в управлении и организации инфраструктуры, которые незаметны людям, постоянно вовлеченным в операционную деятельность.