Компания Bestcomp Group стала победителем зарубежных тендеров Всемирного Банка

Bestcomp Group, ведущая IТ-компания в секторе информационных технологий Азербайджана, стала победителем в тендерах Всемирного Банка в рамках проекта «Управление государственными финансами, проект модернизации — 2» для Министерства финансов Таджикистана общей стоимостью в 4,59 млн. долларов, предусматривающих создание резервного центра обработки данных, отвечающего требованиям Uptime Institute TIER III и установку соответствующей IТ-инфраструктуры. В первой половине марта текущего года завершилось подписание соответствующего договора между Министерством финансов Таджикистана и Bestcomp Group.

Председатель наблюдательного совета группы компаний Bestcomp Group Рауф Гасанов назвал это событие знаменательным для сектора ИКТ в Азербайджане и отдельно подчеркнул, что крупные проекты в области ИКТ, инфраструктуры и цифровой трансформации, проводимые в последние годы в Азербайджане, способствовали повышению технической квалификации и, соответственно, укреплению профессиональных позиций азербайджанских IТ-компаний за рубежом.