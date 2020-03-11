Компания Bestcomp Group стала победителем зарубежных тендеров Всемирного Банка
Bestcomp Group, ведущая IТ-компания в секторе информационных технологий Азербайджана, стала победителем в тендерах Всемирного Банка в рамках проекта «Управление государственными финансами, проект модернизации — 2» для Министерства финансов Таджикистана общей стоимостью в 4,59 млн. долларов, предусматривающих создание резервного центра обработки данных, отвечающего требованиям Uptime Institute TIER III и установку соответствующей IТ-инфраструктуры. В первой половине марта текущего года завершилось подписание соответствующего договора между Министерством финансов Таджикистана и Bestcomp Group.
Председатель наблюдательного совета группы компаний Bestcomp Group Рауф Гасанов назвал это событие знаменательным для сектора ИКТ в Азербайджане и отдельно подчеркнул, что крупные проекты в области ИКТ, инфраструктуры и цифровой трансформации, проводимые в последние годы в Азербайджане, способствовали повышению технической квалификации и, соответственно, укреплению профессиональных позиций азербайджанских IТ-компаний за рубежом.
«За последние годы Bestcomp Group добился больших успехов в проектировании и создании центров хранения и обработки данных, систем ИКТ-безопасности, автоматизации управления предприятиями и операционных процессов. В Bestcomp Group работают сотни высококвалифицированных специалистов, сертифицированных ведущими мировыми брендами в отрасли информационных технологий. Наша компания успешно претворяет в жизнь проекты создания дата-центров с сертификацией уровня Uptime Institute TIER III для Министерства юстиции и Министерства транспорта, связи и высоких технологий (AzInTelecom) Азербайджанской Республики, а также для Pasha Holding. Именно профессиональный подход, опыт и новые знания, приобретенные нами в последние годы, сыграли важную роль в победе в тендерах Всемирного Банка в Таджикистане. Эта победа — успешный пример применения знаний и опыта, накопленного в сфере ИКТ Азербайджана за пределами страны в международных проектах», — отметил Рауф Гасанов.