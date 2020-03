Kingston Digital представила линейку карт памяти Canvas Plus

Компания Kingston Digital представила обновленные карты памяти линейки Canvas. Они получили название Canvas Plus и стали первыми устройствами Kingston с поддержкой класса UHS-II. Одновременно были представлены картридеры MobileLite Plus, которые были специально разработаны под эту линейку.

В линейку Canvas Plus входят три версии карт памяти формата SD и microSD: Select Plus, Go! Plus и React Plus, первые из которых появились в продаже в прошлом квартале. Новинки поддерживают работу с современными цифровыми камерами, способными записывать видео в разрешении 4К и 8К.

Карты Canvas Select Plus соответствуют стандарту Class 10 UHS-I. Заявленная скорость передачи данных достигает 100 МБ /с в режиме чтения. В серию вошли изделия форматов SD и microSD вместимостью до 512 Gb. Карты могут применяться в камерах с поддержкой видеозаписи 4К, а также в мобильных устройствах.

Canvas Go! Plus подходят для зеркальных фотоаппаратов, экшн-камер, дронов и пр. Эти решения стандарта Class 10 UHS-I U3 обеспечивают скорость чтения до 170 МБ /с и скорость записи до 90 МБ /с. Они поддерживают класс производительности приложений A2. Доступны карты SD и microSD емкостью до 512 Gb.

Canvas React Plus ориентированы на применение в профессиональных камерах с поддержкой видеозаписи 8К. Для них заявлена скорость чтения до 300 МБ/с и скорость записи до 260 МБ/с (в случае карт формата SD), скорость чтения до 285 МБ/с и скорость записи 165 МБ/с (microSD). Максимальный объем этих карт равен 256 Gb. Эти изделия стандарта Class 10 UHS-II U3 поддерживают класс производительности приложений A1.

Картридеры MobileLite Plus рассчитаны на работу с картами памяти формата microSD и SD, поддерживают UHS-II, USB 3.2 Gen 1 и обратную совместимость с картами памяти класса UHS-I. MobileLite Plus будут доступны на рынке как в виде самостоятельного продукта, так и в комплекте с картами памяти React Plus.