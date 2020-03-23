KATV1 поддержал инициативу президента Азербайджана и присоединяется к глобальной борьбе с коронавирусом

KATV1 (торговая марка компании AG Telecom), один из ведущих операторов кабельного телевидения в стране, присоединился к превентивным мерам, принятым в нашей стране для борьбы с пандемией COVID-19. Также KATV1, приверженная поддержке инициативы президента, решила выделить 100 тысяч манатов в «Фонд поддержки борьбы против коронавируса», созданный указом президента Ильхама Алиева от 19 марта 2020 года.

В соответствии с инструкциями оперативного штаба AG Telecom с конца февраля предпринимает меры в различных областях для борьбы с распространением коронавируса и его предотвращения в соответствии со стратегиями корпоративной социальной ответственности. В KATV1 был предпринят ряд мер, которые придают большое значение безопасности персонала, клиентов и партнеров, в том числе:

Офисы и центры обслуживания клиентов регулярно дезинфицируются, а также оснащены дезинфицирующими средствами;

Работники компании, контактирующие с пользователями услуг, обеспечены медицинскими масками;

Рабочие места оборудованы специальными бесконтактными термометрами;

— Большая часть персонала была переведена в режим «работа из дома», которым были предоставлены необходимые возможности и онлайн-решения. Принимая во внимание превентивные меры, применяемые в стране, KATV1 рекомендует своим абонентам использовать следующие альтернативные каналы обслуживания:

Онлайн обслуживание клиентов на сайте www.katv1.az;

WhatsApp чат-сервис активирован на +994 50 999 91 27 и +994 50 888 81 27;

В онлайн-формате с официальных страниц https://www.facebook.com/katv1.az/ и https://www.instagram.com/katv1_en/;

Call-центр 127 и аварийные службы работают в усиленном режиме в формате 24\7;

На период праздничных дней и применения мер социальной изоляции предлагает своим цифровым абонентам бесплатно дополнительные пакеты телеканалов, а также обеспечат своих абонентов бесперебойной службой технической поддержки. Учитывая увеличение интернет-трафика, компания зарезервировала и выделила дополнительный объем интернета, а также расширяет возможности дата-центра для усиления доступа к высококачественной высокоскоростной сети. KATV1 продолжает реализовывать новые проекты по улучшению качества сети во всех существующих городах. Цель усилий — повысить надежность сети, чтобы обеспечить лучшее обслуживание клиентов.