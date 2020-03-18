18.03.2020

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Как настроиться на удаленную работу и как на это смотрят в азербайджанских компаниях

Коронавирус продолжает наносить удары по экономике, трансформируя привычные процессы на глобальном уровне. Большинство крупных компаний в мире уже перешло на удаленный или частично удаленный режимы работы, когда сотрудники не обязаны приходить в офис, а осуществляют рабочие функции из дома. Но это касается таких монстров, как, например, Google, где прописаны все бизнес-процессы, функционал, и никого не пугает необходимость удаленной сдачи отчетности. Правда, Google хоть и призывает сотрудников работать из дома, то с оговоркой «если специфика работы это позволяет». В компаниях сегмента SMB до сих пор все приходят в офис и даже сами сопротивляются удаленной работе. Безусловно, на кону в этом случае сам бизнес и возможность заработка. Руководство таких компаний делает осторожные попытки предложить сотрудникам поработать из дома, но мы все понимаем, что дома без должного уровня самоорганизации невозможно выполнить тот объем работы, что и в офисе.

Один из последних мемов на тему удаленной работы

Но если задуматься глубже, то, если вы не заняты непосредственно на производстве, почти нет такой офисной работы, которую нельзя было бы выполнять дистанционно. Для бухгалтеров существует интернет-банкинг, счета сегодня выставляются в электронной форме и подписываются электронной подписью, налоговая отчетность также заполняется в режиме on-line. Программисты вообще рождены для дистанционной работы. Менеджеры по продажам, логисты, экономисты, рекрутеры, копирайтеры, юристы… 80% их деятельности можно и нужно выполнять без личных встреч и походов в офис. Тем более, что сейчас Microsoft и Google, учитывая ситуацию с распространением коронавирусной инфекции COVID-19, предоставляют бесплатный доступ к сервисам видеосвязи и видеоконференций. Самым главным условием является наличие компьютера, скоростного интернета, удаленного доступа ко всем необходимым программам, мессенджеры для связи и, как уже было отмечено выше, самоорганизация.

Что происходит в Азербайджане?

Бизнес в Азербайджане — это в первую очередь офис. Лишь небольшой процент локальных компаний сотрудничает с удаленными сотрудниками. И это в основном люди определенных специальностей, как, например, дизайнеры или программисты. В США, для сравнения, 43% сотрудников работает вне офиса постоянно или хотя бы время от времени его посещают. Но не исключено, что после событий весны этого года ситуация в Азербайджане заметно изменится.

17 марта премьер-министр Азербайджана Али Асадов направил письмо руководителям центральных и местных органов исполнительной власти относительно организации условий для работы в период распространения коронавирусной инфекции COVID-19, в котором озвучен призыв следовать инструкциям в период особого режима социальной изоляции. В письме, в частности, предлагается отдать предпочтение проведению встреч, совещаний и заседаний посредством телефонной, мобильной, а также интернет-связи; при наличии условий рассмотреть возможность удаленной работы сотрудников; применить послабления в графике сотрудников старше 60 лет и женщин, имеющих на попечении несовершеннолетних детей; запретить работникам выходить на работу, если один из членов их семей болен гриппом, простудными заболеваниями и другими подобными болезнями; приостановить все командировки и поездки сотрудников за рубеж, за исключением поездок особой важности. В письме содержится еще несколько пунктов, но все они, безусловно, могут служить в качестве рекомендаций, в том числе и для частных компаний.

«Топ-менеджмент компании ООО «AzInTelecom» продолжают выходить на работу в штатном режиме. В отношении персонала первой линии, которая осуществляет мониторинг работы систем поддержки ЦОД, приняты меры в рамках обеспечения здоровья и безопасности, такие как дезинфекция помещения после каждой смены. Смены физически не пересекаются, а два сотрудника находится в режиме ожидания на экстренный случай. Вторая линия поддержки переведена на удаленное администрирование из дома. Следует отметить, что наша компания еще с 2017 года внедряет ряд инструментов для совместной работы. Однако, принимая во внимание сложившуюся ситуацию, «AzInTelecom» ускорил внедрение таких инструментов. В общем же мы придерживаемся рекомендаций и графика работы, определенных Кабинетом Министров Азербайджанской Республики в период особого режима социальной изоляции», — говорит руководитель коммерческого департамента ООО AzInTelecom Руслан Алиев.

Практически такая же ситуация наблюдается и в работе азербайджанских системных интеграторов. Компании работают в штатном режиме перед праздниками, предоставив возможность работать удаленно тем сотрудникам, чьи обязанности с этим могут сочетаться.

«В офисе регулярно проводится дезинфекция, ограничено общение между людьми, а график посещения ослаблен. Часть коллектива, в особенности те, у кого дома маленькие дети, переведены на удаленную работу, — говорит начальник группы развития бизнеса и сервис-услуг компании Ultra Technologies. — К сожалению, эта ситуация сказывается на бизнесе, так как мы были вынуждены свести к минимуму или вовсе отменить ряд встреч по текущим проектам».

В то же время штат представительств практически всех вендоров в Азербайджане, включая IBM, HPE, Huawei и др. был переведен на удаленную работу. Так сегодня работают и представители зарубежных дистрибьюторов в стране, приходя в офис лишь в случае необходимости.

Особый рабочий режим действует во всех офисах и центрах обслуживания мобильных операторов Азербайджана. Так, например, функционирующие в Баку и регионах Центры обслуживания абонентов, офисы Azercell Exclusive и Azercell Express, а также официальные дилерские пункты Azercell продолжают работать каждый день с 09:00 до 18:00. В целях профилактики все сотрудники обеспечиваются защитными масками, перчатками и антисептиками. Кроме этого, во всех офисах проводятся постоянные работы по дезинфекции помещений. Azercell рекомендует своим абонентам пользоваться альтернативными каналами услуг компании, такими, как приложение «Мой кабинет» и on-line службы оператора, не покидая дома и не посещая места массового скопления людей.

«Мы прилагаем все усилия, чтобы в связи со сложившейся ситуацией в работе компании не возникало никаких перебоев, а клиентский опыт общения с оператором становился еще лучше. Весь технический состав Azercell, сотрудники Центров обслуживания абонентов, все, от кого зависит выполнение критически важных задач, а также главы соответствующих департаментов и президент компании продолжают работу в особом режиме, — говорит руководитель отдела Корпоративных Коммуникаций Azercell Нигяр Шихлинская. — Те же сотрудники, чья работа может осуществляться удаленно, переведены на работу из дома. Это, кстати, позволило усилить такое направление, как предоставление on-line сервисов».

Ситуация с дистанционным образованием

Занятия в школах и вузах Азербайджана были приостановлены в начале марта текущего года. В связи со сложившейся ситуацией Министерство образования Азербайджанской Республики с 11 марта на канале «Mədəniyyət» («Культура») начало трансляцию программы «Dərs vaxtı» («Час урока»), а с 16 марта к трансляции добавились и видеоуроки для русского сектора. На сегодняшний день занятия транслируются с 10:00 до 16:00 уже на двух телеканалах (добавился ARB Günəş). В случае, если школьники упустили возможность прослушать урок на телеканалах, они могут просмотреть уроки на канале министерства в YouTube. Телеуроки предназначены для учащихся всех классов, а в рамках эфира даются краткие объяснения школьной программы. К сожалению, подобная «компенсация» занятий не затрагивает высшие учебные заведения, где процесс обучения приостановлен полностью. Возможность перехода некоторых вузов Азербайджана на дистанционное обучение пока лишь только рассматривается и вполне вероятно, что эта инициатива не будет бесплатной. В связи с тем, что нет заранее подготовленных курсов для трансляции, можно было бы проводить обучение в режиме on-line, но тут по мнению главы STEP IT Academy Baku Алексея Слепцова кроется иная проблема.

«Наши коллеги в Украине смогли быстро перейти на дистанционно обучение. Преподаватели довольны и до 90% студентов уже работает в таком режиме. В Баку после проверки программного обеспечения, обучения персонала и педагогов, проведения тестовых занятий с несколькими группами мы были готовы приступить к дистанционному обучению еще с 9 марта. И не смогли… Опрос студентов в тестовых группах показал, что у более чем 50% учащихся скорость подключения к сети была недостаточной для проведения on-line занятий. Необходима скорость от 10 Mбит/с, а у очень многих до сих пор ADSL-подключение со скоростью доступа 1-3 Mбит/с», — говорит Алексей Слепцов.

Заключение

Как мы видим, «Великий переход пользователей на оптику» в Азербайджане на каком-то этапе застопорился. Это, в частности может стать проблемой при массовом переходе на дистанционную работу в связи с резко возрастающим спросом на высокоскоростной интернет. В офисах такие проблемы решались централизованно прокладкой оптико-волоконного кабеля, а в домах самих пользователей в 2020 году самым распространенным способом выхода в интернет все еще остаются ADSL-модемы.

В любом случае, ситуация, складывающаяся в связи с распространением коронавирусной инфекции COVID-19, поможет компаниям оценить возможности перевода части своих процессов на «удаленку». Если показатели бизнеса хотя бы не упадут слишком заметно, это будет значить, что есть смысл вкладывать средства и силы в развитие распределенной бизнес-модели.

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