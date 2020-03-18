Как настроиться на удаленную работу и как на это смотрят в азербайджанских компаниях

Коронавирус продолжает наносить удары по экономике, трансформируя привычные процессы на глобальном уровне. Большинство крупных компаний в мире уже перешло на удаленный или частично удаленный режимы работы, когда сотрудники не обязаны приходить в офис, а осуществляют рабочие функции из дома. Но это касается таких монстров, как, например, Google, где прописаны все бизнес-процессы, функционал, и никого не пугает необходимость удаленной сдачи отчетности. Правда, Google хоть и призывает сотрудников работать из дома, то с оговоркой «если специфика работы это позволяет». В компаниях сегмента SMB до сих пор все приходят в офис и даже сами сопротивляются удаленной работе. Безусловно, на кону в этом случае сам бизнес и возможность заработка. Руководство таких компаний делает осторожные попытки предложить сотрудникам поработать из дома, но мы все понимаем, что дома без должного уровня самоорганизации невозможно выполнить тот объем работы, что и в офисе.

Но если задуматься глубже, то, если вы не заняты непосредственно на производстве, почти нет такой офисной работы, которую нельзя было бы выполнять дистанционно. Для бухгалтеров существует интернет-банкинг, счета сегодня выставляются в электронной форме и подписываются электронной подписью, налоговая отчетность также заполняется в режиме on-line. Программисты вообще рождены для дистанционной работы. Менеджеры по продажам, логисты, экономисты, рекрутеры, копирайтеры, юристы… 80% их деятельности можно и нужно выполнять без личных встреч и походов в офис. Тем более, что сейчас Microsoft и Google, учитывая ситуацию с распространением коронавирусной инфекции COVID-19, предоставляют бесплатный доступ к сервисам видеосвязи и видеоконференций. Самым главным условием является наличие компьютера, скоростного интернета, удаленного доступа ко всем необходимым программам, мессенджеры для связи и, как уже было отмечено выше, самоорганизация.

Что происходит в Азербайджане?

Бизнес в Азербайджане — это в первую очередь офис. Лишь небольшой процент локальных компаний сотрудничает с удаленными сотрудниками. И это в основном люди определенных специальностей, как, например, дизайнеры или программисты. В США, для сравнения, 43% сотрудников работает вне офиса постоянно или хотя бы время от времени его посещают. Но не исключено, что после событий весны этого года ситуация в Азербайджане заметно изменится.

17 марта премьер-министр Азербайджана Али Асадов направил письмо руководителям центральных и местных органов исполнительной власти относительно организации условий для работы в период распространения коронавирусной инфекции COVID-19, в котором озвучен призыв следовать инструкциям в период особого режима социальной изоляции. В письме, в частности, предлагается отдать предпочтение проведению встреч, совещаний и заседаний посредством телефонной, мобильной, а также интернет-связи; при наличии условий рассмотреть возможность удаленной работы сотрудников; применить послабления в графике сотрудников старше 60 лет и женщин, имеющих на попечении несовершеннолетних детей; запретить работникам выходить на работу, если один из членов их семей болен гриппом, простудными заболеваниями и другими подобными болезнями; приостановить все командировки и поездки сотрудников за рубеж, за исключением поездок особой важности. В письме содержится еще несколько пунктов, но все они, безусловно, могут служить в качестве рекомендаций, в том числе и для частных компаний.

«Топ-менеджмент компании ООО «AzInTelecom» продолжают выходить на работу в штатном режиме. В отношении персонала первой линии, которая осуществляет мониторинг работы систем поддержки ЦОД, приняты меры в рамках обеспечения здоровья и безопасности, такие как дезинфекция помещения после каждой смены. Смены физически не пересекаются, а два сотрудника находится в режиме ожидания на экстренный случай. Вторая линия поддержки переведена на удаленное администрирование из дома. Следует отметить, что наша компания еще с 2017 года внедряет ряд инструментов для совместной работы. Однако, принимая во внимание сложившуюся ситуацию, «AzInTelecom» ускорил внедрение таких инструментов. В общем же мы придерживаемся рекомендаций и графика работы, определенных Кабинетом Министров Азербайджанской Республики в период особого режима социальной изоляции», — говорит руководитель коммерческого департамента ООО AzInTelecom Руслан Алиев.

Практически такая же ситуация наблюдается и в работе азербайджанских системных интеграторов. Компании работают в штатном режиме перед праздниками, предоставив возможность работать удаленно тем сотрудникам, чьи обязанности с этим могут сочетаться.

«В офисе регулярно проводится дезинфекция, ограничено общение между людьми, а график посещения ослаблен. Часть коллектива, в особенности те, у кого дома маленькие дети, переведены на удаленную работу, — говорит начальник группы развития бизнеса и сервис-услуг компании Ultra Technologies. — К сожалению, эта ситуация сказывается на бизнесе, так как мы были вынуждены свести к минимуму или вовсе отменить ряд встреч по текущим проектам».

В то же время штат представительств практически всех вендоров в Азербайджане, включая IBM, HPE, Huawei и др. был переведен на удаленную работу. Так сегодня работают и представители зарубежных дистрибьюторов в стране, приходя в офис лишь в случае необходимости.

Особый рабочий режим действует во всех офисах и центрах обслуживания мобильных операторов Азербайджана. Так, например, функционирующие в Баку и регионах Центры обслуживания абонентов, офисы Azercell Exclusive и Azercell Express, а также официальные дилерские пункты Azercell продолжают работать каждый день с 09:00 до 18:00. В целях профилактики все сотрудники обеспечиваются защитными масками, перчатками и антисептиками. Кроме этого, во всех офисах проводятся постоянные работы по дезинфекции помещений. Azercell рекомендует своим абонентам пользоваться альтернативными каналами услуг компании, такими, как приложение «Мой кабинет» и on-line службы оператора, не покидая дома и не посещая места массового скопления людей.

«Мы прилагаем все усилия, чтобы в связи со сложившейся ситуацией в работе компании не возникало никаких перебоев, а клиентский опыт общения с оператором становился еще лучше. Весь технический состав Azercell, сотрудники Центров обслуживания абонентов, все, от кого зависит выполнение критически важных задач, а также главы соответствующих департаментов и президент компании продолжают работу в особом режиме, — говорит руководитель отдела Корпоративных Коммуникаций Azercell Нигяр Шихлинская. — Те же сотрудники, чья работа может осуществляться удаленно, переведены на работу из дома. Это, кстати, позволило усилить такое направление, как предоставление on-line сервисов».

Ситуация с дистанционным образованием

Занятия в школах и вузах Азербайджана были приостановлены в начале марта текущего года. В связи со сложившейся ситуацией Министерство образования Азербайджанской Республики с 11 марта на канале «Mədəniyyət» («Культура») начало трансляцию программы «Dərs vaxtı» («Час урока»), а с 16 марта к трансляции добавились и видеоуроки для русского сектора. На сегодняшний день занятия транслируются с 10:00 до 16:00 уже на двух телеканалах (добавился ARB Günəş). В случае, если школьники упустили возможность прослушать урок на телеканалах, они могут просмотреть уроки на канале министерства в YouTube. Телеуроки предназначены для учащихся всех классов, а в рамках эфира даются краткие объяснения школьной программы. К сожалению, подобная «компенсация» занятий не затрагивает высшие учебные заведения, где процесс обучения приостановлен полностью. Возможность перехода некоторых вузов Азербайджана на дистанционное обучение пока лишь только рассматривается и вполне вероятно, что эта инициатива не будет бесплатной. В связи с тем, что нет заранее подготовленных курсов для трансляции, можно было бы проводить обучение в режиме on-line, но тут по мнению главы STEP IT Academy Baku Алексея Слепцова кроется иная проблема.

«Наши коллеги в Украине смогли быстро перейти на дистанционно обучение. Преподаватели довольны и до 90% студентов уже работает в таком режиме. В Баку после проверки программного обеспечения, обучения персонала и педагогов, проведения тестовых занятий с несколькими группами мы были готовы приступить к дистанционному обучению еще с 9 марта. И не смогли… Опрос студентов в тестовых группах показал, что у более чем 50% учащихся скорость подключения к сети была недостаточной для проведения on-line занятий. Необходима скорость от 10 Mбит/с, а у очень многих до сих пор ADSL-подключение со скоростью доступа 1-3 Mбит/с», — говорит Алексей Слепцов.

Заключение

Как мы видим, «Великий переход пользователей на оптику» в Азербайджане на каком-то этапе застопорился. Это, в частности может стать проблемой при массовом переходе на дистанционную работу в связи с резко возрастающим спросом на высокоскоростной интернет. В офисах такие проблемы решались централизованно прокладкой оптико-волоконного кабеля, а в домах самих пользователей в 2020 году самым распространенным способом выхода в интернет все еще остаются ADSL-модемы.

В любом случае, ситуация, складывающаяся в связи с распространением коронавирусной инфекции COVID-19, поможет компаниям оценить возможности перевода части своих процессов на «удаленку». Если показатели бизнеса хотя бы не упадут слишком заметно, это будет значить, что есть смысл вкладывать средства и силы в развитие распределенной бизнес-модели.