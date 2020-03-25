Instagram из-за коронавируса запустил функцию совместного просмотра постов

Команда социальной сети Instagram объявила о запуске новых функций в связи с пандемией коронавируса.

Одна из новых функций называется Со-Watching, воспользоваться ей можно во вкладке личных сообщений. Функция позволяет совместно просматривать публикации в Instagram, связавшись с друзьями по видео. Все участники видеозвонка могут показывать другим понравившиеся фото и видео прямо в время разговора, нажав на значок фотографии в левом нижнем углу текущего видеочата.

Подобная мера, по мнению разработчиков, в основном касается пользователей, находящихся в самоизоляции или под карантином из-за пандемии коронавируса, позволяя им постоянно оставаться на связи.

Также команда Instagram развернула кампанию в пользу распространения достоверной информации о коронавирусе и помощи пострадавшим регионам.

Добавлено больше образовательных ресурсов при поиске какой-либо информации о коронавирусе. Например, при запросе сведений о COVID-19 в первую очередь пользователи увидят аккаунты Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) или местных органов здравоохранения.

В приложении появится набор новых актуальных стикеров, в числе которых напоминания о необходимости мыть руки. Запущен стикер Stay Home, призывающий оставаться дома.

Любой контент, содержащий недостоверную информацию о коронавирусе, будет удаляться.