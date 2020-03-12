Игровой смартфон Nubia Red Devils 5G получил процессор Snapdragon 865 и 144 Hz дисплей

Компания Nubia представила свой новый топовый геймерский смартфон Red Devils 5G (Red Magic 5G).

Одна из главных особенностей смартфона – экран. Nubia Red Devils 5G получил панель AMOLED диагональю 6,65 дюйма разрешением Full HD+ с поддержкой кадровой частоты 144 Hz и сенсорным слоем с частотой обновления 240 Hz.

Аппаратная основа смартфона — топовый процессор Snapdragon 865. Для его оптимизации Nubia сотрудничала с инженерами Qualcomm с целью максимально раскрыть потенциал графического процессора Adreno 650 и предоставить пользователю наилучший опыт эксплуатации при запуске требовательных к железу игр. Компания сотрудничает также и с игровыми студиями Running Karting Racing Edition, Mobile City Alpha Mobile Games, Peak Tank и Peak Battleship Mobile Games, которые в перспективе получат оптимизацию специально под данную модель смартфона. Объем оперативной памяти LPDDR5 составляет 8, 12 или 16 Gb. Флеш-память стандарта UFS 3.0 – 128 или 256 Gb.

Инженеры Nubia оснастили смартфон сдвоенной системой охлаждения, представленной как жидкостным модулем с большой L-образной трубкой, медной фольгой, теплопроводящим гелем и многослойным термографитом, так и кулером, вращающимся с максимальной скоростью до 15000 об/мин. Контроль системы охлаждения обеспечивают сразу десять датчиков температуры.

Основная камера тройная, с датчиками разрешением 64 Мп (Sony IMX686), 8 Мп и 2 Мп. Фронтальная камера имеет разрешение 8 Мп.

Операционная система Android 10.0, Redmagic 3.0 Емкость аккумулятора составляет 4500 мА·ч. Есть поддержка сверхбыстрой зарядки мощностью 55 Вт, которая позволяет зарядить смартфон полностью за 40 минут. Габариты 168,6 х 78 х 9,75 мм при весе 218 гр. Оснащение: Wi-Fi 6, Wi-Fi Direct, GLONASS, GALILEO, модуль NFC, аудиоразъем, Type-C 1.0.

Nubia Red Devils 5G будет доступен в четырех цветах корпуса — черный, красный, красный с голубым и «прозрачный».

Стоимость смартфона Nubia Red Devils 5G:

8/128 Gb памяти — 540 долларов;

16/256 Gb памяти — 710 долларов.

Стоимость версии Deuterium Transparent Edition с прозрачной задней крышкой: