IDC: HP остается лидером рынка принтеров и МФУ большого формата

Специалисты аналитической компании IDC опубликовали отчет, в котором подвели итоги четвертого квартала 2019 года на рынке печатных устройств большого формата. К этой категории аналитики IDC относят принтеры и МФУ формата А2 и более.

Продажи указанной продукции в четвертом квартале по сравнению с предыдущим в целом несколько выросли, но ситуация по регионам была различной. Поставки в регионе EMEA, включающем Европу, Ближний Восток и Африку, выросли на 14%, наибольший рост был зафиксирован в Западной Европе. В Канаде и Южной Америке рост составил 10%, но он не смог скомпенсировать сокращение рынка в США, так что в целом в Северной и Южной Америке зафиксирован спад на 3,5%. В странах Азиатско-Тихоокеанского региона, исключая Японию, продажи выросли на 1,5%. В то же время, в Японии продажи сократились на 16%.

Лидером рынка остается компания HP. На нее приходится 31% поставок в количественном выражении. В денежном выражении это лишь 21% рынка. На втором месте находится компания Canon (22% поставок, 13% дохода отрасли). Компания Epson занимает третье место (17% поставок, 8% дохода).