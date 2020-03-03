03.03.2020

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Hyundai Prophecy: концептуальный автомобиль с джойстиками вместо руля

Hyundai Prophecy

Компания Hyundai Motor представила концептуальный автомобиль Prophecy. Как отмечает производитель, электромобиль выражает новое дизайн-видение компании. В данном направлении могут развиваться транспортные средства Hyundai в будущем.

Hyundai Prophecy

«Prophecy не следует трендам. Он делает акцент на вечной красоте, которая выдержит проверку временем. Его знаковый дизайн призван расширить стилистический горизонт Hyundai», — заявляет автопроизводитель.

Hyundai Prophecy

Hyundai Prophecy построен на новой платформе для электромобилей, которая позволила сделать абсолютно ровный пол в салоне, а длинная колесная база обеспечила солидный запас пространства для водителя и всех пассажиров. Задний ряд рассчитан только на двух человек, а передние кресла разделены массивным центральным подлокотником.

Одна из особенностей Prophecy –это отсутствие рулевого колеса. За управление автомобилем отвечают два джойстика, которые расположены на водительской двери и центральном подлокотнике. Кнопки на джойстиках отвечают за выбор режима движения, активацию автопилота (уровень его автономности корейцы не уточняют) и прочие функции.

Концепт выполнен в стиле спортивного купе с элегантными изгибами, плавно нисходящими по широким задним крыльям. В хвостовой части имеется спойлер со светодиодными фонарями. В автомобиле применяются экологичные материалы.

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