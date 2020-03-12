12.03.2020

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Hyundai опубликовала первые изображения Elantra 2021

Hyundai Elantra 2021

Компания Hyundai Motor опубликовала первые изображения автомобиля Hyundai Elantra 2021 модельного года. Также компания озвучила и точную дату премьеры, и примерные сроки начала глобальных продаж.

Elantra с момента запуска в 1990 году разошлась по миру тиражом более 13,8 млн. автомобилей, что дает Hyundai полное право считать модель бестселлером. Elantra нового поколения существенно изменится как внешне, так и в оформлении салона.

В компании заявили, что дизайн Elantra выполнен в стилистике «параметрической динамики» (Parametric Dynamics) – автомобиль сильно отличается от стандартных решений. Основной визуальный прием концепции – это соединение трех линий в одной точке, что видно в различных частях кузова. Elantra получила новую платформу, которая сделала ее ниже, длиннее и шире модели предшествующего поколения. Обзаведется машина и фирменной ячеистой решеткой радиатора.

В салоне расположен крупный экран мультимедийной системы и внушительная балка, соединяющая бокс в подлокотнике с центральной консолью.

Дебютирует Hyundai Elantra нового поколения 17 марта. Премьера состоится на студии The Lot Studios в Западном Голливуде (Калифорния) и будет транслироваться онлайн.

Начать продажи новинки Hyundai обещает уже в сентябре.

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