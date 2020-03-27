Huawei X Gentle Monster: smart-очки с Bluetooth, NFC и защитой IP67

Компания Huawei представила оригинальные smart-очки Huawei X Gentle Monster с функцией Bluetooth-гарнитуры и сменными линзами.

Внешне устройство выглядит как классические солнцезащитные очки: его стекла не имеют электронных компонентов и могут быть заменены на линзы с диоптриями. Все цифровые комплектующие и встроенный аккумулятор расположены в дужках очков. В списке функций модели — управление воспроизведением музыки и входящими звонками, а также активация голосового ассистента. В качестве альтернативы аппаратным кнопкам используются сами дужки с сенсорными зонами.

По аналогии с беспроводными наушниками smart-очки автоматически приостанавливают воспроизведение при снятии аксессуара. Для повышения качества связи при разговоре по смартфону используется технология шумоподавления на базе двойных микрофонов с поддержкой ИИ-алгоритмов.

Есть защита от попадания воды и пыли по стандарту IP67. В конструкции очков предусмотрен чип NFC для активации беспроводной зарядки.

Huawei представила пять модификаций очков с различными вариантами дизайна оправы.

Самая доступная модель Smart Southside-01 будет стоить 283 доллара, остальные варианты исполнения с прозрачными или солнцезащитными линзами будут предложены за 353 доллара. Продажи smart-очков Huawei X Gentle Monster начнутся в конце мая 2020 года.