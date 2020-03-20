Huawei представила сервис для установки WhatsApp, Instagram и других приложений

Новые смартфоны Huawei выпускаются с магазином App Gallery в качестве альтернативы решениям Google. Но некоторые приложения выдаются за пределами фирменной экосистемы, поэтому компания предоставила пользователям доступ к стороннему софту другим способом. Быстро загрузить нужную программу можно с помощью специального каталога для поиска APK-файлов. Для этого разработчики китайской компании создали абсолютно новое приложение AppSearch.

Huawei AppSearch позволяет загрузить Google Chrome, WhatsApp, Instagram, YouTube и другие приложения, не требующие наличия GMS для работы, через специальный каталог, предоставляющий ссылки на сайты с возможностью загрузки установочных пакетов, сообщает huaweiupdate. Сервис уже доступен владельцам поддерживаемых моделей смартфонов.

По словам тестировщиков, которые получили доступ к AppSearch, он является своего рода агрегатором, что собирает информацию из сторонних каталогов приложений и указывает пользователю, откуда именно можно загрузить нужную ему программу. При этом сам AppSearch не обеспечивает прямой загрузки, а лишь сводит условных продавца и покупателя, которые с самой Huawei никак не связаны. Поэтому в соглашении пользователя сервиса говорится, что компания отказывается от ответственности, как перед одной стороной, так и перед другой. Таким образом, у пользователей смартфонов Huawei появляется возможность загрузить нужную им программу, по сути, не имея доступа к Google Play.

За последние четыре месяца компания увеличила штат разработчиков программ для Android с 400 тыс. до 1,3 млн. человек. По заявлению Huawei, сейчас число пользователей AppGallery составляет свыше 600 млн, а география распространения альтернативного магазина насчитывает более 170 регионов по всему миру.