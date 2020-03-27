Huawei представила голосового помощника Celia

В ходе анонса оболочки EMUI 10.1 компания Huawei рассказала о главных функциях и перспективах развития собственного голосового помощника Celia, который станет альтернативой Google Assistant для фирменных устройств бренда.

Голосовой ассистент, китайская версия которого ранее дебютировала под названием XiaoYi, способен выполнять ряд полезных функций. Он умеет проверять информацию о погоде, устанавливать будильник, совершать телефонные вызовы, отправлять текстовые сообщения, выступать в роли переводчика в режиме реального времени и т.д. Кроме того, он также будет определять объекты на фотографиях и подсказывать, где их можно купить.

Сейчас Huawei Celia способен общаться на английском, французском и испанском языках и доступен в шести странах: Франции, Великобритании, Испании, Мексики, Чили и Колумбии. Для активации англоязычной версии приложения достаточно произнести «Hey Celia» или удерживать кнопку включения питания в течение одной секунды. Позднее география сервиса и список поддерживаемых языков будут расширены и на другие регионы.

Голосовой помощник Huawei Celia в составе прошивки EMUI 10.1 будет интегрирован в новые флагманы P40 и P40 Pro с очередным обновлением, дата релиза которого будет объявлена позднее.