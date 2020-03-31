Huawei предлагает новый стандарт интернета

Компания Huawei предложила Международному союзу электросвязи (ITU) новый интернет-протокол New IP, который теоретически обеспечивает более эффективную адресацию и управление сетью, чем существующий. Инициатива исходила от Huawei, операторов China Unicom и China Telecom, а также министерства промышленности и информационных технологий Китая.

Сообщается, что New IP разрабатывается для удовлетворения технических требований быстро развивающихся цифровых технологий, таких как автоматическое управление автомобилями и повсеместное распространение Интернета вещей.

Разработчики сообщают, что протокол, в теории предоставляющий более эффективную адресацию и управление сетью, чем актуальный TCP/IP, будет полностью «открытым для ученых и инженеров по всему миру». Компания заявила, что сейчас разрабатывает составляющие новой сетевой архитектуры при участии других стран и компаний, а ее тестирование планируется начать в 2021 году.

Несмотря на технические преимущества разработки, специалисты в области связи уже раскритиковали перспективный стандарт. Есть опасения, что новый протокол имеет аспекты, которые позволяют авторитарным режимам подвергать цензуре и контролю их жителей. В частности, предусмотрена «команда отключения», которая позволит центральной части сети отключать данные, поступающие на адрес или с него. Также существуют опасения, что New IP потребует аутентификации и авторизации не только новых интернет-адресов, но и людей, вовлеченных в процесс. Китай уже давно призывал связать настоящие имена с пользователями интернета.

Сейчас новый протокол находится на рассмотрении в Международном союзе электросвязи.