Huawei опубликовала отчет за 2019 год

Сегодня компания Huawei опубликовала годовой отчет за 2019 год, отражающий высокие показатели деловой активности.

Выручка компании от продаж по всему миру в 2019 году приблизительно составила 121 млрд. долларов — на 19,1% больше показателей предыдущего года. Чистая прибыль Huawei достигла 8,83 млрд. долларов. Объем денежных средств, поступивших от операционной деятельности, превысил 12,9 млрд. долларов, продемонстрировав рост на 22,4% относительно предыдущего года.

В рамках долгосрочного непрерывного инвестирования в новые технологии и исследования компания Huawei вложила в НИОКР 15,3% (18,6 млрд. долларов) своей выручки за 2019 год. Общие затраты компании на НИОКР за последнее десятилетие превысили 84,5 млрд. долларов.

«2019-й был выдающимся для компании Huawei, — отметил действующий генеральный директор компании Эрик Сюй (Eric Xu). — Несмотря на колоссальное давление извне, наша команда уверенно двигалась вперед, сосредоточившись исключительно на том, чтобы приносить больше пользы клиентам. Мы много работали над тем, чтобы завоевать их уважение и доверие, равно как и уважение и доверие наших партнеров по всему миру. Наш бизнес остается стабильным».

Ключевое подразделение компании, Huawei Carrier, заняло крепкие позиции в области коммерческого развертывания сетей 5G. Чтобы расширить возможности коммерческого применения и стимулировать дальнейшее развитие передовых технологий в сфере 5G, компания совместно с партнерами – операторами связи, создала по всему миру инновационные центры для продвижения 5G-решений. Решение Huawei для базовых станций RuralStar позволяет эффективно справляться с проблемами покрытия в сельской местности. В настоящее время оно применяется примерно в 50 странах и регионах, обеспечивая свыше 40 млн. жителей удаленных районов мобильным интернетом. В 2019 году выручка от продаж, полученная бизнес-группой Huawei Carrier, выросла на 3,8% относительно предыдущего года и достигла 41,8 млрд. долларов.

Бизнес-группа Huawei Enterprise продолжает помогать клиентам из множества самых разных отраслей осуществлять цифровую трансформацию и закладывать фундамент цифрового мира. Свыше 700 городов и 228 компаний из списка Fortune Global 500 по всему миру выбрали Huawei в качестве партнера по цифровой трансформации. В 2019 году компания Huawei анонсировала новую стратегию в сфере компьютерных вычислений, нацеленную на подготовку плодородной почвы для будущего роста и процветания интеллектуального мира. В рамках этой стратегии компания представила самый быстрый в мире ИИ-процессор Ascend 910 и кластер Atlas 900, призванный ускорить обучение ИИ. В 2019 году выручка от продаж компании Huawei в сегменте корпоративных решений достигла 12,6 млрд. долларов, что на 8,6% выше показателя предыдущего года.

Потребительское подразделение, Huawei Consumer по-прежнему устойчиво растет; поставки смартфонов за прошлый год составили 240 млн. единиц. Компания сообщает об успешном продвижении в области разработки экосистемы «Искусственный интеллект на все случаи жизни» (Seamless AI Life), охватывающей все возможные варианты применения и различные устройства, в том числе персональные компьютеры, планшеты, носимую электронику и интеллектуальные дисплеи. В 2019 году выручка Huawei Consumer возросла на 34% по сравнению с прошлым годом, составив 65,8 млрд. долларов.