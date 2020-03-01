Huawei начала тестирование своего поискового приложения

Не так давно компания Huawei представила сервисы HMS Core 4.0, обновленный магазин цифрового контента AppGallery и виртуального помощника Huawei Assistant. Теперь же компания выпустила бета-версию поискового приложения Huawei Search для мобильных устройств, сообщает HuaweiCentral.

Новое приложение станет частью платформы Huawei Mobile Services, которая разрабатывается в качестве замены магазину приложений Google Play Store. Так как приложение находится в стадии тестирования, оно пока не добавлено в магазин AppGallery.

Huawei Search поддерживает такие функции как быстрый поиск, просмотр виджетов и новостных лент. Поддерживается сортировка результатов поисковой выдачи по категориям «Новости», «Видео» и «Изображения».