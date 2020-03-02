02.03.2020

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Huawei добавила в EMUI функцию быстрого переключения между приложениями

EMUI

В оболочке MIUI есть функция быстрого переключения между двумя последними приложениями. Теперь компания Huawei добавила в EMUI подобную функцию. С помощью простого жеста смахивания внизу экрана пользователь может переключаться между запущенными приложениями.

Первыми смартфонами, которые получили данное обновление, стали модели линейки Huawei Mate 30.

Размер новой прошивки составляет 736 Mb, пока что она распространяется только в Китае, но в ближайшее время станет доступна во всех регионах мира. Помимо этой функции обновление исправляет различные ошибки.

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