Huawei анонсировала оболочку EMUI 10.1

Компания Huawei объявила о готовящемся релизе стабильной версии фирменной оболочки EMUI 10.1, бету-версию которой уже получили флагманские смартфоны P40 и P40 Pro.

В новой версии EMUI появится альтернатива Google Duo — сервис MeeTime. Он будет доступен уже в этом году после очередного обновления. Это универсальное приложение для видеозвонков с поддержкой разрешения Full HD и алгоритмами распознавания лиц, благодаря чему качество видеосвязи будет хорошим, даже если вызываемый абонент находится в плохо освещенной комнате. Благодаря технологиям Huawei станет возможным осуществлять беспроводное подключение камер сторонних производителей, например, экшн-камеры Drift.

Еще одним полезным нововведением станет функция Huawei Share, предназначенная для быстрой передачи файлов на другие устройства и совместного использования экранов. Например, можно будет задействовать микрофон и камеру ПК для мобильных видеозвонков, или выводить звук со смартфона на динамики компьютера.

В EMUI 10.1 при пролистывании экрана появится новый эффект: анимация замедляется, прежде чем полностью остановиться. Такая модель ускорения разработана с учетом исследований человеческого восприятия — анимация ведет себя так, как ожидает пользователь.

Обновленная оболочка получит новую «панель управления несколькими устройствами».

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Кроме того, в прошивке появится голосовой ассистент Celia — альтернатива компании программному решению Google.

Оболочка EMUI 10.1 станет доступна более чем 30 моделям смартфонов Huawei, включая серии Mate 30, Mate X и P30. Дорожную карту выпуска EMUI 10.1 компания Huawei обещала опубликовать в ближайшее время.