HP, Microsoft и Valve совместно работают над VR-гарнитурой нового поколения

Компания HP сообщила о скором выпуске VR-гарнитуры нового поколения. Устройство разрабатывается при поддержке Valve и Microsoft. Производитель не раскрыл каких-либо технических подробностей, дата релиза устройства также неизвестна.

