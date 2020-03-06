HP Inc. отклонила предложение Xerox о покупке за 35 млрд. долларов

Компания HP Inc. 5 марта официально отклонила предложение Xerox Holdings Corp о поглощении за 35 млрд. долларов, пишет Reuters. HP Inc. заявила, что это предложение по-прежнему недооценивает ее активы.

«Совет директоров компании, после консультации с независимыми финансовыми и юридическими экспертами пришел к выводу, что необязывающее предложение о приобретении всех находящихся в обращении обыкновенных акций HP за денежные средства, обыкновенные акции Xerox или их комбинацию не отвечает интересам акционеров HP», — говорится в пресс-релизе HP.

Новое предложение Xerox вступило в силу 2 марта. Согласно его условиям, Xerox предлагала произвести покупку HP Inc.с выплатой 18,40 долларов наличными и 0,149 своей акции на каждую акцию HP.

«Наш посыл акционерам HP предельно ясен: предложение Xerox недооценивает HP и несет несоразмерную выгоду акционерам Xerox за счет акционеров HP», — заявил в четверг председатель совета директоров HP Inc. Чип Берг (Chip Bergh).

По его словам, объединенная компания будет иметь огромную долговую нагрузку, в связи с чем потребуются «нереалистичные и невыполнимые меры экономии, которые поставят под угрозу всю компанию».

Также не исключено, что на решение HP Inc. повлияло давление партнеров, которые не хотят слияния с Xerox. Среди них — Canon, которая угрожала разорвать с HP партнерские связи в случае заключения сделки с Xerox. Об этом в интервью Nikkei в начале марта 2020 года заявил председатель правления и генеральный директор Canon Фудзио Митараи (Fujio Mitarai)