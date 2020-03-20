HMD Connect – универсальная SIM-карта с роумингом в 120 странах

В ходе своей онлайн-конференции компания HMD Global, помимо смартфонов и кнопочного мобильного телефона бренда Nokia, представила универсальную SIM-карту HMD Connect с глобальным роумингом, который работает в 120 странах.

Цена пакета HMD Connect одинакова для любого региона, независимо от территории дальнейшей эксплуатации, и составляет 9,95 евро. За эту сумму пользователь получает доступ к интернету в 120 странах, разделенных на три зоны: 1 Gb данных для «Зоны 1», 500 Mb для «Зоны 2» и 250 Mb для «Зоны 3». Срок действия пакета составляет 14 дней с возможностью продления при условии оплаты дополнительных 5 евро.

Стоимость стартового набора, включающего SIM-карту, рекомендации и уже предоплаченные 1 Gb трафика, составляет 19,95 евро. Каждая последующая карта обойдется пользователю в 10 евро. Продажи стартовых наборов для SIM-карт начнутся 30 марта, доставка их в любую точку мира займет 2-7 рабочих дней.

Для контроля тарифного плана и баланса предусмотрено мобильное приложение HMD Connect, которое уже доступно в магазине Google Play.