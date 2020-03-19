Hisense выпустила телевизор 8K HDR с двумя экранами

Компания Hisense выпустила телевизор 85U9E с Mini-LED-матрицей. Сама компания называет его — первый в мире двухэкранный телевизор 8K с HDR.

Конструкция телевизора состоит из основного экрана диагональю 85 дюймов с частотой обновления 120 Hz и вспомогательного 28-дюймового, который постоянно включен и отображает время, погоду и другую полезную информацию. На верхней грани корпуса предусмотрена камера для общения по видеосвязи.

Что касается основной панели, ее разрешение составляет 7680 х 4320 пикселей. Заявлено 10-битное отображение цвета, пиковая яркость в 2500 кд/м2, контрастность 80 000:1 и значение Delta E<1. Производитель утверждает, что по точности цветопередачи его новинка превосходит iPhone 11 и телевизор Sony Z9D.

Экран телевизора обладает 1694 зонами подсветки, для управления которыми предусмотрены выделенный процессор и 113 контроллеров. За оптимизацию изображения отвечает специальный чип с поддержкой ИИ-алгоритмов.

Прочие характеристики модели Hisense 85U9E включают 4 Gb оперативной и 128 Gb встроенной памяти, а также аудиосистему формата 4.2.2 суммарной мощностью 110 Вт с поддержкой технологий объtмного звучания Dolby и DTS HD.

Работает телевизор под управлением Android Pie. Стоимость составляет — 11350 долларов.