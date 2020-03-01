Хедж-фонд планирует сместить Джека Дорси с поста CEO Twitter

Инвестиционная компания Elliott Management Corp. приобрела значительную долю акций Twitter и планирует ввести своих людей в совет директоров компании, а также сместить ее сооснователя и генерального директора Джека Дорси (Jack Dorsey) с его поста, пишет Bloomberg.

Elliott Management известна тем, что пыталась добиться изменений структуры управления или кадровых перестановок в тех компаниях, где покупала значительную долю акций. Теперь ей принадлежит примерно 1 млрд. долларов акций компании, сообщает The Wall Street Journal. Это дает хедж-фонду право ввести своих людей в совет директоров Twitter. Elliott Management уже предложил четыре кандидатуры на три свободных места в совете.

У Twitter нет привилегированных акций, которые могли бы принадлежать Джеку Дорси, поэтому Elliott Management может попытаться сместить его с поста гендиректора. В этом Elliott Management могут поддержать другие инвесторы компании. Некоторые из них недовольны тем, как Дорси руководит Twitter. С тех пор, как он вернулся к руководству компании в середине 2015 года, ее акции упали на 6,2%. Тогда как у Facebook они выросли более чем на 121% за тот же период.