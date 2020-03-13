Google запрещает партнерам-производителям использовать конкурентные операционные системы

Компания Google может лишать лицензии компании, производящие телевизоры и телевизионные приставки, за сотрудничество с конкурентами. Любая компания, которая хочет использовать на своих устройствах операционную систему Android TV от Google для своих умных телевизоров или использовать Android в качестве мобильной операционной системы, обязана подписать соглашение, запрещающее ей выпускать гаджеты на основе альтернативных сборок Android, которые не соответствуют требованиям корпорации. Одной из таких сборок является Fire OS компании Amazon, давнего конкурента Google. Если компания нарушит эти условия, она может потерять доступ к Play Store и приложениям Google для всех своих устройств, пишет ресурс Protocol.

На данное время с компанией Google сотрудничают шесть из десяти крупнейших производителей Smart TV. Google также отметила, что официально Android TV используется 140 операторами кабельного телевидения по всему миру.

Независимыми от Google остаются компании Samsung и LG, использующие в своих Smart TV операционные системы Tizen и Open webOS, основанные на Linux. Не так давно Huawei начала выпуск телевизоров под маркой Honor на базе Harmony OS.